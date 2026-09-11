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Moraes em apuros após revelações do Caso Master

Mensagens tornadas públicas pelo ministro do STF e relator do Caso Master, André Mendonça, comprometem Moraes e dividem o tribunal.
Gonçalo Nabeiro
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No ano passado, o Caso Master, que ganha o nome a partir do Banco Master, foi um tema polémico. De acordo com a Transparência Internacional Brasil, levantaram-se suspeitas sobre o banco devido a possíveis «irregularidades sobre seu modelo de captação e gestão financeira». O banco controlado por Daniel Vorcaro «cresceu rapidamente com a emissão de cerca de 50 mil milhões de reais (8,4 mil milhões de euros) em Certificados de Depósito Bancário, vendidos com promessa de remuneração acima do mercado, amparados pelo Fundo Garantidor de Créditos, mas suportados por ativos de baixa liquidez, como precatórios e participações em empresas em dificuldades, o que levantou alertas sobre a sua solvência». Por isto, acrescenta a organização, «o Banco Central passou a questionar a sustentabilidade do modelo de negócios do Banco Master».

«Em novembro de 2025», continua a Transparência Internacional, «o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição, apontando grave deterioração económico-financeira e infrações às normas do sistema financeiro, medida que resultou no maior ressarcimento da história do Fundo Garantidor de Créditos, estimado em 41 mil milhões de reais para cerca de 1,6 milhões de credores. Paralelamente, a Polícia Federal avançou em investigações sobre fraudes financeiras, emissão de títulos sem lastro, transações simuladas e possível desvio de recursos». Nesse mesmo mês, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos «sob a alegação de que tentava deixar o país».

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Mas o caso não terminou com a prisão de Vorcaro. Para além de ser a maior fraude bancária da história do Brasil, tornou-se também uma crise inaudita no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Nos últimos dias, têm saído notícias que envolvem Alexandre de Moraes, vice-presidente do STF. O jornal brasileiro O Estado de São Paulo (Estadão), revelou mensagens entre Vorcaro e Moraes que sugerem que, «a 15 de novembro de 2025, Vorcaro consultou Moraes sobre o risco de ir para a cadeia e perguntou se deveria deixar o país». Mais, «mensagens sugerem ainda que o banqueiro pediu ao magistrado que interviesse junto do diretor-geral da PF [Polícia Federal], Andrei Rodrigues, e ao PGR [Procurador-Geral da República] Paulo Gonet, para travar investigações». E não fica por aqui: a esposa de Alexandre de Moraes tinha um contrato com o Banco Master que chegou aos 131 milhões de reais (cerca de 22 milhões de euros) cuja última versão, também segundo o Estadão, «Moraes editou».

Os documentos estavam presentes num relatório que André Mendonça, ministro do STF e relator do Caso Master, tinha pedido à Polícia Federal e que retirou do sigilo, de acordo com a CNN Portugal, o que levou a que, naturalmente, o STF ficasse dividido internamente.

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A posição de Alexandre de Moraes está a ser altamente contestada e muitos consideram que já não reúne as condições necessárias para servir na mais alta instância da Justiça brasileira.

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