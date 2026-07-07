Montenegro destaca Portugal como aliado "confiável e proativo" no arranque da cimeira da NATO

Luís Montenegro afirmou, no arranque da cimeira da NATO, que Portugal é um aliado "confiável e proativo" da Aliança Atlântica. O primeiro-ministro destaca o aumento do investimento em Defesa, a valorização das Forças Armadas e o apoio à Ucrânia

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta terça-feira que Portugal se apresenta como um aliado "confiável e proativo na segurança coletiva", no arranque da cimeira da NATO, que decorre até quarta-feira em Ancara, na Turquia.

Numa publicação na rede social X, o chefe do Governo sublinhou que a participação portuguesa visa reafirmar o compromisso do país com a Aliança Atlântica, da qual Portugal é membro fundador.

"A trajetória de investimento em Defesa e a valorização das nossas Forças Armadas, a participação em missões da Aliança, a aposta no reforço das capacidades industriais de Defesa e o apoio à Ucrânia confirmam Portugal como um aliado confiável e proativo na segurança coletiva", escreveu.

Defesa e apoio à Ucrânia dominam cimeira

A reunião de chefes de Estado e de Governo da NATO centra-se no reforço do investimento em Defesa, sobretudo por parte dos aliados europeus, num contexto em que os Estados Unidos continuam a pressionar os parceiros da Aliança para assumirem uma maior responsabilidade na segurança coletiva.

Outro dos temas em destaque é a continuação do apoio à Ucrânia, que continua a enfrentar a invasão russa.

Portugal atingiu meta dos 2% do PIB em Defesa

Portugal está representado na cimeira por Luís Montenegro, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.

Segundo o Governo, o país atingiu em 2025, pela primeira vez, o objetivo de investir 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em Defesa, cumprindo a meta definida pela NATO.

Desde a cimeira realizada em Haia, o investimento português nesta área aumentou em cerca de 1,6 mil milhões de euros.

Relação com os EUA

A cimeira decorre num momento de tensão entre Washington e alguns aliados europeus, depois de a administração de Donald Trump ter insistido na necessidade de um maior esforço financeiro europeu em matéria de Defesa.

Nos últimos meses, os Estados Unidos criticaram vários aliados, entre os quais Espanha, Itália e Reino Unido, por recusarem disponibilizar bases militares para operações ofensivas contra o Irão.

Portugal tem mantido uma posição de cooperação com Washington, evitando confrontos diplomáticos com a administração norte-americana. O Governo português tem sido elogiado pelos Estados Unidos, nomeadamente pela utilização da Base Aérea das Lajes como infraestrutura estratégica no Atlântico.