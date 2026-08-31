Momento de terror no Parque Warner em Madrid: homem fica preso "de cabeça para baixo" e fratura as duas pernas numa montanha russa

Um homem de 49 anos ficou ferido com gravidade depois de um acidente na montanha-russa Batman Gotham City Escape, uma das atrações mais rápidas do parque. Sofreu fraturas nas duas pernas e foi transportado de helicóptero para o Hospital 12 de Octubre

Um passeio numa das atrações mais conhecidas do Parque Warner Madrid terminou com um homem de 49 anos hospitalizado e com ferimentos graves nas duas pernas.

O acidente aconteceu no passado sábado, 29 de agosto, na montanha-russa Batman Gotham City Escape, instalada no parque situado em San Martín de la Vega, nos arredores de Madrid.

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades de emergência da Comunidade de Madrid, o homem sofreu uma fratura aberta na perna esquerda e uma fratura fechada na direita. O estado clínico foi considerado "potencialmente grave", embora não existisse, inicialmente, risco de vida.

Depois de receber assistência no próprio recinto, a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital 12 de Octubre, segundo o El País, onde ficou sob avaliação médica.

O que aconteceu na montanha-russa?

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não estão totalmente esclarecidas.

Testemunhas presentes no Parque Warner contaram que ouviram pedidos de ajuda e que encontraram o homem preso junto à zona inicial da atração, "de cabeça para baixo". Alguns visitantes terão sido os primeiros a aproximar-se para o auxiliar enquanto aguardavam a chegada dos meios de emergência.

Também foi avançada a possibilidade de o homem ter perdido os sentidos durante o percurso e de ter embatido contra parte da estrutura da montanha-russa. No entanto, esta é ainda uma hipótese em investigação e não uma conclusão oficial sobre o acidente.

A Guarda Civil e a Polícia Local deslocaram-se ao parque na sequência da ocorrência.

Atração foi encerrada

O Parque Warner informou que a montanha-russa parou imediatamente, depois do incidente e que foram acionados os procedimentos de emergência.

A Batman Gotham City Escape permanece encerrada enquanto são realizadas verificações à atração em coordenação com as autoridades. O restante parque continua a funcionar.

A investigação deverá permitir perceber se houve alguma falha técnica, problema relacionado com o funcionamento da atração ou outro fator que explique o sucedido.

Uma das atrações mais rápidas do parque

A Batman Gotham City Escape foi inaugurada em 2023 e é uma das principais atrações do Parque Warner Madrid.

A montanha-russa tem cerca de 45 metros de altura e inclui uma queda de 98 graus, vários momentos de inversão e lançamentos que permitem ultrapassar os 100 quilómetros por hora.

É precisamente a combinação entre velocidade, altura e diferentes elementos do percurso que faz desta uma das atrações de maior intensidade do parque.

Agora, depois do acidente que deixou um visitante de 49 anos com fraturas nas duas pernas, a atração ficará fora de funcionamento até que estejam concluídas as verificações e esclarecidas as circunstâncias do sucedido.