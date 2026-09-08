terça-feira, 08 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

“Momento da verdade”: Austrália ameaça redes sociais com multas de 70 milhões de euros

As gigantes das redes sociais vão enfrentar novas regras na Austrália, que pretende responsabilizá-las pela exposição de menores a pornografia, assédio e outros conteúdos considerados prejudiciais.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
“Momento da verdade”: Austrália ameaça redes sociais com multas de 70 milhões de euros
Dreamstime

Hoje não consegue pagar a renda. Dentro de poucos anos pode ser a geração mais rica da história

Relacionados

'Proibir acesso de menores a redes sociais não é solução', diz Unicef Portugal

A restrição do acesso às redes sociais pode não ser suficiente para proteger crianças e adolescentes dos abusos sexuais online. A diretora da UNICEF Portugal defende que a responsabilidade deve estar também nas plataformas digitais.
'Proibir acesso de menores a redes sociais não é solução', diz Unicef Portugal

Uso de smartphones será proibido até ao 9.º ano nas escolas portuguesas

O Governo diz que a medida pretende reduzir a indisciplina, o bullying e promover a socialização entre os alunos. A entrada em vigor está prevista para janeiro de 2027, após um período de adaptação nas escolas.
Uso de smartphones será proibido até ao 9.º ano nas escolas portuguesas

Primeira grande cidade do Brasil toma decisão inédita contra a publicidade das apostas online

A medida pioneira aplica-se à publicidade em espaços públicos, mobiliário urbano e eventos municipais. O Rio de Janeiro torna-se a primeira grande cidade brasileira a adotar esta restrição, poucos dias depois de o Governo reforçar as regras para o setor.
Primeira grande cidade do Brasil toma decisão inédita contra a publicidade das apostas online

Os gigantes das redes sociais estarão sujeitos a multas de cerca de 70 milhões de euros se não protegerem os menores de conteúdos prejudiciais, anunciou hoje o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese.

"Não vamos continuar a permitir que as crianças australianas sejam tratadas como mercadorias em vez de como crianças", afirmou o líder trabalhista, cujo governo se tem destacado como pioneiro a nível mundial nesta área, ao apresentar um novo projeto de lei que regulamenta a atividade.

Dois anos após a aprovação de uma lei sobre segurança online ("Online Safety Amendment Act"), o novo texto imporá um "dever de proteção" aos operadores de redes sociais e responsabilizá-los-á por qualquer exposição de menores de 18 anos à pornografia e ao assédio online, bem como a conteúdos que glorifiquem a criminalidade e aqueles que incentivem distúrbios alimentares, precisou Albanese.

Qualquer incumprimento será punível com uma multa de 109 milhões de dólares australianos (67,5 milhões de euros), de acordo com o projeto de lei.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A lei irá também obrigar os operadores a permitirem que os utilizadores desativem os algoritmos que determinam os conteúdos sugeridos e que servem de motor de marketing para incentivar o consumo.

"Isto dará aos australianos mais opções quanto às plataformas que utilizam e ao conteúdo que veem", afirmou Albanese.

Para a ministra das Comunicações, Anika Wells, este é o "momento da verdade" face aos gigantes da tecnologia.

"As suas plataformas e ferramentas infiltraram-se no nosso quotidiano de uma forma que nunca poderíamos ter imaginado", afirmou hoje Wells à imprensa, referindo-se a consequências por vezes "desastrosas".

A nova legislação deverá ser submetida ao Parlamento australiano até ao final do ano, após ter sido apresentada às empresas em causa, indicou o Governo.

No ano passado, a Austrália tornou-se o primeiro país do mundo a proibir as redes sociais a menores de 16 anos, uma medida que, no entanto, tem sido amplamente contornada, de acordo com um estudo publicado em agosto.

Os operadores de redes sociais são cada vez mais criticados em todo o mundo devido aos algoritmos, acusados de criar dependências e de confinar os utilizadores em bolhas por vezes mortíferas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Acusada de ter provocado uma crise de saúde mental entre os jovens norte-americanos, a Meta aceitou, no final de agosto, pagar até 17 mil milhões de dólares e restringir o acesso ao Instagram e ao Facebook por parte de adolescentes em cerca de cinquenta estados e territórios dos Estados Unidos.

Temas

Redes sociais
Austrália
Anthony Albanese
Multas redes sociais
Proteção de menores

Leia também

Polémica na Torre Eiffel: funcionárias afastadas para dar lugar a homens durante visita de organização hindu

A visita privada foi marcada para o início do horário de funcionamento do monumento devido à dimensão da delegação, que esteve em Paris devido à inauguração de um templo hindu naquela região.
Polémica na Torre Eiffel: funcionárias afastadas para dar lugar a homens durante visita de organização hindu

Harry e Meghan surpreendidos com carta de Carlos III

O regresso de Harry e Meghan ao Reino Unido não altera o estatuto do casal perante a Casa Real. Uma carta enviada em nome de Carlos III recorda que os duques de Sussex são cidadãos privados e já não desempenham funções oficiais. O casal terá sido apanhado de surpresa pela comunicação.
Harry e Meghan surpreendidos com carta de Carlos III

Tribunal dá razão à Ikea em disputa com partido de extrema-direita belga por uso da marca em plano de imigração

Ikea venceu disputa com o partido belga Vlaams Belang, que usou a marca e imagens semelhantes às instruções de montagem num plano de asilo e imigração. O tribunal considerou que o uso pode prejudicar a reputação da empresa
Tribunal dá razão à Ikea em disputa com partido de extrema-direita belga por uso da marca em plano de imigração

Mais vistos

Destaques