Mistério em Sevilha: menino de 10 anos encontrado morto em casa. Polícia investiga a causa da morte

O caso ocorreu na noite desta segunda-feira e está agora nas mãos da Polícia Nacional, que procura esclarecer as circunstâncias da morte. As autoridades afastam, para já, a hipótese de morte violenta.

Um menino de 10 anos foi encontrado morto numa habitação no bairro de Los Remedios, em Sevilha, Espanha, na noite desta segunda-feira.

As autoridades foram chamadas ao local por volta das 21h00, de acordo com o jornal La Razón, e foram mobilizados vários meios de emergência.

Polícia Nacional investiga

Depois da intervenção inicial, a investigação passou para a Polícia Nacional espanhola, que está a tentar esclarecer o que aconteceu.

De acordo com a informação divulgada por meios de comunicação espanhóis, as autoridades descartam inicialmente que se trate de uma morte violenta. A causa do óbito permanece, até ao momento, desconhecida.

A investigação prossegue.

Vários meios foram chamados à habitação

A resposta à ocorrência envolveu diferentes equipas. Além dos agentes da Polícia Local, estiveram no local elementos do Grupo de Apoio e Reação e "polícias tutores".

Também foram mobilizados bombeiros e meios de emergência médica. Os "polícias tutores" ficaram responsáveis pelos irmãos do menino enquanto decorriam as diligências na habitação.

A presença dos vários meios de emergência provocou movimentação na zona durante a noite.