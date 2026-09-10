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Miss Áustria morre aos 22 anos após sete cirurgias ao coração

Lucia Sisic sofria desde nascença de uma malformação numa válvula cardíaca.
Redação
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Miss Áustria morre aos 22 anos após sete cirurgias ao coração
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A atual Miss Áustria, Lucia Sisic, morreu esta quarta-feira aos 22 anos, por motivos ainda desconhecidos.

A informação foi avançada pela Mission Austria, que organiza os concursos de beleza Miss e Mister Áustria, numa publicação nas redes sociais. “É com grande choque e profunda tristeza que soubemos do falecimento da nossa Miss Áustria 2024, Lucia Sisic”, começaram por escrever, descrevendo-a como uma “jovem maravilhosa”. "Os nossos pensamentos e sinceras condolências estão com a sua família, amigos e todos os que a conhecem neste momento difícil."

Lucia Sisic e a saúde

A jovem, detentora do título de Miss Áustria desde 2024 (já que nenhuma competição foi realizada posteriormente) sempre falou abertamente sobre as suas condições de saúde: Sisic sofria desde nascença de uma malformação numa válvula cardíaca. Esta condição obrigou a vários procedimentos ao longo da sua vida, incluindo sete cirurgias ao coração, a primeira logo após nascer.

Várias vezes falou do impacto que a doença teve na sua vida, referindo-se à sua infância como “diferente”.

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Em 2024, partilhou uma fotografia nas suas redes sociais, onde agradecia à equipa médica pediátrica que cuidou dela no início da sua vida. "Graças à equipa médica e aos médicos dedicados – que várias vezes salvaram minha vida com seus esforços imensos – superei muitos momentos difíceis e consegui levar uma vida plena", escreveu, terminando com: "Confiem no vosso coração, porque ele bate antes de vocês se quer pensarem".

A Herzkinder Österreich, uma instituição de caridade na Áustria que apoia crianças com problemas cardíacos, também prestou homenagem a Sisic após a notícia da sua morte.

"A própria Lucia era uma verdadeira criança no coração. Uma jovem que sabia o que significava crescer com um defeito cardíaco congénito, suportar cirurgias e ainda assim seguir seu próprio caminho com coragem e alegria”, escreveram, acrescentando a memória que terão da jovem: “era como uma filha adulta que queria dar coragem a outros doentes”.

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