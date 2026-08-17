Ministro israelita sugere matar 30 a 40 palestinianos por noite em Gaza: "Não merecem viver lá"

As declarações de Itamar Ben Gvir surgem num momento de pressão sobre Israel para reduzir as operações militares na Faixa de Gaza e avançar com um plano de paz. O ministro defende ainda a construção de colonatos israelitas no enclave e a saída da população palestiniana.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, figura da extrema-direita, sugeriu que o exército israelita deveria matar seletivamente entre 30 e 40 palestinos todas as noites na Faixa de Gaza, porque "não merecem viver lá".

Ben Gvir, que já foi condenado por fazer comentários racistas, afirmou que Israel deveria construir "assentamentos judaicos" no enclave palestiniano, dizendo que os moradores "nem sequer são pessoas", segundo declarações publicadas pelo jornal britânico Financial Times.

Nesse sentido, criticou a decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de reduzir as operações militares na região, enquanto o governo dos EUA pressiona o país para avançar com o plano de paz do presidente Donald Trump.

O governante enfatizou a importância dos assentamentos e instou o governo a "incentivar a emigração".

"Quanto mais, melhor", esclareceu, em relação aos assentamentos que foram desmantelados em 2005 como parte do plano de retirada israelita, que envolveu a demolição de aproximadamente 20.

"E quanto aos terroristas, não deve haver emigração para eles. Devemos simplesmente matá-los um por um", afirmou o ministro.

Estas palavras atraíram críticas das autoridades iranianas, que declararam tratar-se de uma "quota para os assassinatos em Gaza".

"Este criminoso sionista fala simultaneamente da expulsão dos palestinianos e da construção de assentamentos em Gaza. Essas confissões devem ser registadas e preservadas para o dia do acerto de contas e o julgamento desses criminosos", declarou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Qaribabadi, em comunicado.

As autoridades controladas pelo Hamas em Gaza estimam o número de palestinianos mortos em mais de 73.380 e o número de feridos em quase 174.300, desde o início da ofensiva israelita, na sequência dos ataques realizados por milícias palestinas em 07 de outubro de 2023.