segunda-feira, 17 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Ministro israelita sugere matar 30 a 40 palestinianos por noite em Gaza: "Não merecem viver lá"

As declarações de Itamar Ben Gvir surgem num momento de pressão sobre Israel para reduzir as operações militares na Faixa de Gaza e avançar com um plano de paz. O ministro defende ainda a construção de colonatos israelitas no enclave e a saída da população palestiniana.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Ministro israelita sugere matar 30 a 40 palestinianos por noite em Gaza: "Não merecem viver lá"
AP

Cantor Lucas, da dupla Lucas & Matheus, morre em Portugal antes de atuar em Esposende

Relacionados

Israel queria crocodilos nos fossos das prisões onde estão detidos palestinianos. Tribunal suspende plano

Antes da suspensão pelo tribunal israelita, as autoridades locais já tinham iniciado as escavações de valas em torno da prisão de Ketziot, no sul do país. 
Israel queria crocodilos nos fossos das prisões onde estão detidos palestinianos. Tribunal suspende plano

Israel rejeita plano de paz e avisa: “Não haverá Estado palestiniano”

Após a rejeição do plano, anunciada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Israel estará em conversações com Washington.
Israel rejeita plano de paz e avisa: “Não haverá Estado palestiniano”

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, figura da extrema-direita, sugeriu que o exército israelita deveria matar seletivamente entre 30 e 40 palestinos todas as noites na Faixa de Gaza, porque "não merecem viver lá".

Ben Gvir, que já foi condenado por fazer comentários racistas, afirmou que Israel deveria construir "assentamentos judaicos" no enclave palestiniano, dizendo que os moradores "nem sequer são pessoas", segundo declarações publicadas pelo jornal britânico Financial Times.

Nesse sentido, criticou a decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de reduzir as operações militares na região, enquanto o governo dos EUA pressiona o país para avançar com o plano de paz do presidente Donald Trump.

O governante enfatizou a importância dos assentamentos e instou o governo a "incentivar a emigração".

"Quanto mais, melhor", esclareceu, em relação aos assentamentos que foram desmantelados em 2005 como parte do plano de retirada israelita, que envolveu a demolição de aproximadamente 20.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"E quanto aos terroristas, não deve haver emigração para eles. Devemos simplesmente matá-los um por um", afirmou o ministro.

Estas palavras atraíram críticas das autoridades iranianas, que declararam tratar-se de uma "quota para os assassinatos em Gaza".

"Este criminoso sionista fala simultaneamente da expulsão dos palestinianos e da construção de assentamentos em Gaza. Essas confissões devem ser registadas e preservadas para o dia do acerto de contas e o julgamento desses criminosos", declarou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Qaribabadi, em comunicado.

As autoridades controladas pelo Hamas em Gaza estimam o número de palestinianos mortos em mais de 73.380 e o número de feridos em quase 174.300, desde o início da ofensiva israelita, na sequência dos ataques realizados por milícias palestinas em 07 de outubro de 2023.

Temas

Itamar Ben Gvir
Segurança Nacional Israel
Assassinato seletivo
Gaza
Eleições em Israel

Leia também

Trump ameaça bombardear Omã se o país bloquear acordo com Irão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã caso o país interfira num acordo sobre o Estreito de Ormuz. A ameaça surge enquanto Mascate e Teerão negoceiam, à margem de Washington, um mecanismo para gerir o tráfego marítimo nesta rota petrolífera estratégica
Trump ameaça bombardear Omã se o país bloquear acordo com Irão

Último adeus a Bonnie Tyler: funeral realiza-se esta segunda-feira

Ao som do seu maior êxito, o cortejo fúnebre percorreu as ruas da sua terra natal no fim de semana, com os fãs a acompanhar.
Último adeus a Bonnie Tyler: funeral realiza-se esta segunda-feira

Primeiro-ministro britânico troca mensagens com falso chefe de gabinete de Trump

O primeiro-ministro britânico Andy Burnham terá trocado mensagens com uma pessoa que se fazia passar por Susie Wiles, chefe de gabinete de Donald Trump. O caso foi comunicado à Casa Branca, que garante não estar relacionado com uma nova pirataria do telemóvel de Wiles.
Primeiro-ministro britânico troca mensagens com falso chefe de gabinete de Trump

Mais vistos

Destaques