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Milhares de espanhóis nas ruas por Ceuta

Mais de um mês após o início da crise, a normalidade continua a ser uma miragem. Esta semana, milhares de espanhóis saíram às ruas numa tremenda demonstração de solidariedade.
Gonçalo Nabeiro
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A crise de Ceuta não foi resolvida em 24 horas. Nem em 48. Na verdade, mais de um mês após a violação da fronteira do exclave espanhol no norte de África, o problema não só permanece, como se agudiza e vai mobilizando cada vez mais a sociedade espanhola. A passada quarta-feira é exemplo disso, deixando a descoberto uma série de circunstâncias políticas que o olho mais atento já terá descortinado há mais tempo. Mas deixou claro, sobretudo, um valor humano: solidariedade.

O dia 2 de setembro, data em que se celebra o Dia de Ceuta, assumiu, naturalmente, uma importância especial em 2026. Dada a situação que se vive hoje no território, milhares de espanhóis, de norte a sul, saíram às ruas em enormes demonstrações de apoio e solidariedade para com Ceuta. Também contra a governação de Pedro Sánchez, que foi uma condição sine qua non, mas sobretudo por Ceuta. Em entrevista à Cope, um dos assistentes da manifestação em Pozoblanco, pequeno município na província de Córdoba, diz que as manifestações não têm «nada que ver com política, têm que ver com solidarizarmo-nos com outras pessoas que estão a passar por isto na sua terra».

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A crise que a população de Ceuta hoje atravessa não é de natureza extra política, é certo. Pelo contrário. Mas a mensagem deste cidadão espanhol é outra e perfeitamente inteligível: num momento em que concidadãos sofrem, as afinidades políticas de cada um dos espanhóis têm de ceder passagem a outros, porque superiores, valores. 72 presidentes de câmara do PSOE partilham desta opinião.

De acordo com o ABC, «os presidentes de câmara socialistas de todo o país, na sua grande maioria andaluzes, saíram às ruas esta quarta-feira para apoiar a cidade de Ceuta no seu grande dia. Estas manifestações não foram do agrado de Ferraz [sede do PSOE], que nos últimos dias tem tentado travar a iniciativa dos presidentes de câmara». José Antonio Díez, vereador de León citado na mesma peça, resumiu o sentimento que transcende a luta político-partidária: «Hoje não é um dia para confrontos, mas sim o contrário: é um dia para estarmos juntos, para que todos possam estar na mesma posição».

Como a notícia do jornal espanhol dá nota, os membros de vários executivos camarários que tomaram esta posição desafiaram o seu próprio partido e, consequentemente, o executivo liderado por Sánchez. A menos de 24h da realização das manifestações promovidas pela Federação Espanhola de Municípios e Províncias, o Governo espanhol «anunciou, na última hora desta terça-feira, que proíbe várias destas reuniões de cidadãos promovidas pelas câmaras municipais», escreveu Joan Guirado também para o ABC. «Para o Executivo», continuou o jornalista, «a Câmara Municipal é a organização estável que representa e administra o conjunto do município e, por conseguinte, não pode ser equiparada a uma associação temporária de pessoas reunidas para expressar ideias, interesses, problemas ou reivindicações, mesmo que seja, como é o caso, para apoiar a identidade espanhola de uma parte do território e demonstrar carinho aos seus vizinhos que, há um mês, vivem numa situação de anormalidade».

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O principal município espanhol, Madrid, liderado pelo PP, foi uma das cidades visadas desta proibição do Governo. José Luis Martínez-Almeida, o presidente da capital, havia recorrido à rede social X para apelar à participação dos madrilenos na demonstração de apoio a Ceuta marcada para a Praça de Cibeles: «Encontramo-nos amanhã às 20h00 na Praça de Cibeles para transmitir todo o nosso carinho e apoio aos habitantes de Ceuta e exigir ao Governo de Espanha que encontre já uma solução para esta situação». Após o anúncio de proibição por parte do governo, Almeida publicou uma declaração curta: «Madrid não vai ficar calada. Às 20h00, em Cibeles». A afluência foi enorme, como se vê pela imagem abaixo, e a mensagem do presidente da Câmara de Madrid, acompanhada da mesma imagem, foi, novamente, simples: «Sánchez, Madrid não fica calada».

Também Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid, desafiou o Governo ao partilhar a notícia da proibição com o seguinte comentário: «Não tem coragem de nos mandar a polícia de intervenção». «Toda a Comunidade de Madrid», escreveu Ayuso na sua conta da rede social X após as manifestações de quarta-feira, «está solidária com Ceuta». «Somos a sua região capital e estaremos aqui», concluiu.

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O envolvimento marroquino

Pedro Sánchez falou pela primeira vez numa entrevista à Cadena SER há quatro dias. E se o que disse naquele estúdio não é uma declaração de guerra à Coroa espanhola, não andará muito longe disso: «O Rei reina há mais de vinte anos. Quantas vezes foi a Ceuta e Melilla?», atirou o chefe do executivo espanhol. Mais do que a incorreção temporal – Felipe VI foi coroado em 2014, reinando há doze anos –, trata-se de mais um duro golpe numa relação que já estava fragilizada.

Mas, por fim, Sánchez dirigiu-se ao Congresso dos Deputados. O principal destaque da intervenção foi a sua postura face a um possível envolvimento de Marrocos na entrada de mais de 70 mil pessoas em Ceuta nos dias 30 e 31 de julho. Esta hipótese tem vindo a ser colocada em cima da mesa desde o princípio, mas nos últimos dias ganhou uma relevância acrescida com a divulgação do conteúdo de um relatório do Centro Nacional de Imigração e Fronteiras (CENIF), unidade de informações da Comissaria Geral de Estrangeiros e Fronteiras da Polícia Nacional, que, segundo notícia da France 24, foi «entregue ao Tribunal Nacional no âmbito do inquérito aberto para determinar o que ocorreu durante a entrada em massa no final de julho». Concluindo que o que aconteceu em Ceuta não foi um movimento espontâneo, o relatório aponta para um processo planeado para fazer «colapsar o sistema» e, ainda de acordo com o mesmo artigo da France 24, «atribui esse planeamento e execução às Forças e Corpos de Segurança de Marrocos e sustenta que a dimensão migratória teria servido de cobertura para uma operação de natureza diferente. De acordo com as suas conclusões, agentes marroquinos, tanto fardados como à civil, teriam guiado os grupos que se dirigiam para território espanhol».

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Ainda assim, perante o Congresso, Pedro Sánchez menoriza uma questão cuja gravidade não pode ser subestimada: «Sei que muitas pessoas pensam que Marrocos provocou esta crise. Compreendo porquê. Estou ciente das questões que pairam no ar, mas cabe-me gerir esta crise com rigor e prudência», baseando esta intervenção no facto de não haverem «provas sólidas» sobre o envolvimento de Marrocos na crise de Ceuta.

O líder da oposição, Alberto Nuñez Feijóo, não ficou convencido e partiu para o ataque: «A operação saiu de Marrocos, foi consentida por Marrocos e há indícios de que Marrocos a coordenou e o governo sabia-o porque foi avisado». «Durante dez horas», continuou o popular, «a gendarmeria marroquina deixou entrar toda a gente. E o senhor fica de braços cruzados. Que documento, conversa ou indício havia no seu telemóvel para que se comporte desta forma? Por que tem medo de Marrocos? O que é que Marrocos sabe sobre si?».

É este o ponto de situação em Espanha. Um Governo cada vez mais frágil e impopular devido à teia de escândalos que criou, um território que continua a viver com as consequências da violação da sua fronteira do final de julho, e um país que gritou a uma só voz, entre outras coisas, «Ceuta não se vende, Ceuta defende-se».

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