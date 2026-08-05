Milagre em Itália: mulher deitou um bilhete de lotaria milionário para o lixo e... conseguiu recuperá-lo

Tudo começou com um mal-entendido: uma mulher, de nacionalidade italiana, deitou fora o bilhete da lotaria com o prémio máximo por engano... Quando percebeu o erro, os resíduos já tinham sido recolhidos, mas uma operação invulgar acabou por lhe devolver a sorte.

O que parecia ser um erro impossível de corrigir acabou por ter um final feliz. Uma mulher italiana conseguiu recuperar um bilhete de lotaria premiado com um milhão de euros, depois de este ter sido encontrado entre os resíduos de um camião do lixo, na sequência de uma operação que durou mais de um dia.

Tudo começou com um mal-entendido

A história aconteceu em Bitonto, uma região do sul de Itália, quando a mulher decidiu conferir um bilhete de lotaria num ponto de venda. Ao passar o talão na máquina, recebeu uma mensagem a indicar que o prémio "não podia ser pago" naquele estabelecimento.

Sem perceber que a mensagem significava que tinha ganho o prémio máximo e que este teria de ser reclamado noutro estabelecimento, concluiu que o bilhete não tinha qualquer valor e deitou-o ao lixo.

Foi apenas quando chegou a casa que um familiar a alertou para o facto de os números corresponderem ao bilhete vencedor. Quando regressou ao ponto de venda, já era tarde: os resíduos tinham sido recolhidos.

Camião foi retirado da rota

Perante o pedido de ajuda, a empresa pública responsável pela recolha de resíduos, a SANB, segundo a Globo, conseguiu identificar o camião onde o bilhete se encontrava e retirou-o imediatamente de circulação.

Roberto Nicola Toscano, administrador da empresa SANB, em declarações à AFP revelou que reconstruíram "o caminho percorrido pelo bilhete", mas que não tinham muita esperança de encontrá-lo.

Como o lixo poderia conter materiais potencialmente perigosos, o veículo foi encaminhado para uma instalação especializada, onde teve início uma busca minuciosa entre toneladas de resíduos.

Bilhete apareceu "milagrosamente intacto"

Depois de mais de um dia de trabalho, os funcionários localizaram vários papéis e talões descartados até encontrarem o bilhete premiado.

Segundo Toscano, o bilhete estava "milagrosamente intacto", permitindo à vencedora reclamar o prémio.

Ao receber a notícia, a mulher emocionou-se. "Começou a chorar ao telefone", contou o responsável.

Vencedora pagará os custos da operação

A SANB exigiu à mulher que assinasse um compromisso para assumir todas as despesas extraordinárias relacionadas com a recuperação do bilhete, garantindo que os custos não seriam suportados pelos contribuintes.

Com o talão novamente na sua posse, a vencedora poderá agora iniciar o processo para receber o prémio de um milhão de euros.