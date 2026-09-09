Merz acusa AfD de querer promover “limpeza étnica” com política de “remigração”

O chanceler alemão acusou a AfD de querer promover uma “limpeza étnica” através da sua política anti-imigração. O confronto com Alice Weidel aconteceu no Bundestag, dias depois de a extrema-direita ter vencido as eleições regionais na Saxónia-Anhalt com 43,8% dos votos

O chanceler alemão, Friedrich Merz, acusou esta quarta-feira o partido Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, de querer promover uma “limpeza étnica” através da sua política anti-imigração.

O confronto político aconteceu no Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão, durante uma sessão em que Merz respondeu às críticas da líder da AfD, Alice Weidel, sobre imigração, economia e apoio à Ucrânia.

A troca de acusações ocorre poucos dias depois da vitória da AfD nas eleições regionais de domingo na Saxónia-Anhalt, onde o partido obteve 43,8% dos votos.

“O termo ‘remigração’ não é mais do que um sinónimo de ‘limpeza étnica’ baseada na origem e na cor da pele”, afirmou Merz.

O chanceler referia-se à proposta apresentada pela AfD na Saxónia-Anhalt para lançar uma ofensiva de deportações em massa de refugiados, incluindo cidadãos provenientes da Ucrânia. O partido utiliza o termo “remigração” para designar esta política.

Weidel defende deportações

Durante a intervenção no Bundestag, Alice Weidel criticou a política de imigração do Governo e defendeu a deportação de pessoas cujos pedidos de asilo tenham sido recusados.

“A Alemanha é, depois da Colômbia, o país que mais refugiados acolheu em todo o mundo, com 2,7 milhões”, afirmou a líder da AfD.

Weidel acrescentou que existem na Alemanha mais de um milhão de refugiados cujos pedidos de asilo foram recusados mais do que uma vez e questionou por que razão essas pessoas permanecem no país.

“Deviam ser deportadas!”, defendeu.

O conceito de “remigração” passou a ser utilizado pela AfD depois de, em 2023, vários políticos do partido, entre os quais Ulrich Siegmund, então candidato na Saxónia-Anhalt, terem participado numa polémica reunião de extremistas de direita em Potsdam.

Na ocasião, o ativista austríaco de extrema-direita Martin Sellner apresentou propostas para expulsar do país o maior número possível de estrangeiros e de cidadãos alemães com raízes estrangeiras.

Desde então, o termo foi incorporado nos programas da AfD. Na campanha para as eleições na Saxónia-Anhalt, foi utilizado para defender a deportação de imigrantes em situação irregular e requerentes de asilo, incluindo ucranianos.

Merz alerta para impacto no mercado de trabalho

Friedrich Merz contrapôs que uma política de deportações em massa teria consequências graves para a economia alemã.

“Se aqueles que trabalham na Alemanha tivessem de abandonar o país devido à ‘remigração’, o setor das manufaturas na Alemanha deixaria de funcionar, nenhum lar de idosos poderia continuar a funcionar, nenhum hospital do país poderia funcionar”, afirmou o chanceler.

O confronto foi destacado pela imprensa alemã. O diário Süddeutsche Zeitung considerou que Merz parece ter alterado a sua estratégia política e procurado “desmontar os argumentos da AfD”.

AfD venceu eleições na Saxónia-Anhalt

Alice Weidel aproveitou também a intervenção para defender que a vitória eleitoral da AfD representa uma mudança no panorama político alemão.

Na Saxónia-Anhalt, a formação de extrema-direita conseguiu 43,8% dos votos, enquanto a CDU de Merz obteve 17,2%, o pior resultado de sempre dos democratas-cristãos naquela região.

“As pessoas querem finalmente uma mudança política”, afirmou Weidel, defendendo que chegou ao fim a coligação entre conservadores e sociais-democratas.

Merz respondeu que o verdadeiro objetivo da AfD — alcançar uma maioria dos lugares — não foi conseguido.

Gás russo e guerra na Ucrânia também marcam debate

A política económica e energética alemã foi outro dos temas centrais do confronto parlamentar.

Weidel afirmou que a Alemanha está a perder cerca de 12 mil empregos industriais por mês e defendeu a retoma do fornecimento de gás russo através de gasodutos.

A líder da AfD criticou ainda o Governo alemão pela destruição dos gasodutos Nord Stream e defendeu que deveriam ser criadas condições para uma eventual retoma do fornecimento através das infraestruturas que permanecem intactas.

Merz reconheceu que foram cometidos “erros” na política energética alemã, mas garantiu que o Governo está a trabalhar para corrigir decisões anteriores e assegurar o abastecimento energético do país.

O chanceler criticou igualmente Weidel por não ter dedicado qualquer referência à resistência da Ucrânia à invasão russa.

A líder da AfD defendeu que Berlim deveria seguir a posição da administração norte-americana de Donald Trump e apostar nas negociações de paz.

“Opte de uma vez por todas pelas negociações de paz, como fazem os Estados Unidos”, afirmou.

A posição da AfD voltou a ser criticada pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, do SPD, que acusou o partido de estar disposto a “entregar a Alemanha a Moscovo” e considerou “traiçoeiras” as suas ligações à extrema-direita.