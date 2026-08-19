Merck e Moderna anunciam resultados positivos de vacina personalizada contra o melanoma

Merck e Moderna anunciaram resultados positivos de fase três de uma vacina personalizada contra o melanoma avançado. Baseada em ARN mensageiro e nas mutações de cada tumor, a terapia melhorou significativamente a sobrevivência sem recaída em mais de 1.100 doentes

As farmacêuticas Merck e Moderna anunciaram esta quarta-feira resultados positivos da fase três de ensaios clínicos de uma vacina experimental personalizada contra o melanoma, um dos tipos mais agressivos de cancro da pele.

Segundo as duas empresas, a terapia permitiu melhorar de forma estatisticamente significativa a sobrevivência sem recaída em doentes com melanoma em estado avançado que tinham sido previamente submetidos a cirurgia.

O ensaio clínico envolveu mais de 1.100 participantes. Apesar dos resultados anunciados, as farmacêuticas não divulgaram, para já, os dados estatísticos detalhados do estudo.

As empresas destacam que este é o primeiro anúncio de resultados positivos de fase três de uma terapia anticancerígena baseada em ARN mensageiro (ARNm).

Vacina é personalizada para cada doente

A vacina experimental é desenvolvida a partir das mutações genéticas específicas do tumor de cada doente.

O objetivo é ensinar o sistema imunitário a reconhecer essas alterações e a atacar as células cancerígenas que as apresentam.

A terapia personalizada é administrada em combinação com uma imunoterapia e utiliza a tecnologia de ARN mensageiro. Esta tecnologia permite dar instruções às células do organismo para produzirem determinadas proteínas capazes de desencadear uma resposta do sistema imunitário.

A abordagem procura, assim, adaptar o tratamento às características específicas do tumor de cada pessoa, em vez de utilizar uma vacina idêntica para todos os doentes.

Tecnologia ganhou protagonismo com a covid-19

A tecnologia de ARN mensageiro tornou-se conhecida mundialmente durante a pandemia de covid-19, depois de ter sido utilizada para desenvolver vacinas em larga escala.

A Moderna recorreu precisamente a esta tecnologia para produzir uma das vacinas contra a covid-19 utilizadas durante a pandemia.

No caso do tratamento contra o melanoma, a estratégia é diferente: em vez de preparar o organismo para combater um vírus, o objetivo é utilizar o ARNm para estimular uma resposta imunitária dirigida contra as células tumorais.

O que significa a fase três?

Os ensaios clínicos de fase três representam uma das últimas etapas do desenvolvimento de um medicamento ou vacina antes de um eventual pedido de autorização às entidades reguladoras.

Nesta fase, os investigadores procuram confirmar, num grupo alargado de participantes, a eficácia e a segurança demonstradas nas fases anteriores.

Os resultados agora anunciados pelas Merck e Moderna terão ainda de ser analisados em detalhe e submetidos ao escrutínio das autoridades reguladoras antes de a vacina poder eventualmente chegar aos doentes.

As empresas deverão divulgar mais informação sobre os resultados do ensaio, incluindo os dados estatísticos completos, à medida que o processo científico e regulatório avançar.