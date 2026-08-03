segunda-feira, 03 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Mercadona despediu trabalhador que cuidava do irmão com deficiência depois de ter contratado um detetive para o vigiar

A Mercadona contratou um detetive para confirmar se um funcionário usava a redução de horário para cuidar do irmão, que tem uma deficiência de 65%. Só provou uma falha em 11 dias de vigilância. Justiça espanhola travou despedimento. Também em Portugal a lei impõe limites apertados a este tipo de vigilância.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Mercadona despediu trabalhador que cuidava do irmão com deficiência depois de ter contratado um detetive para o vigiar
Dreamstime

Mulher escocesa é encontrada morta dentro de uma mala em Atenas. Há um pormenor que intriga as autoridades

Relacionados

Empresa portuguesa vigiava trabalhadora através do GPS do carro. Só percebeu o erro em tribunal

Uma empresa de vinhos foi condenada a pagar uma coima de quase 15 mil euros depois de o gerente ter consultado, semana após semana, o histórico do GPS do carro atribuído a uma comercial. O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou agora a decisão e deixou claro onde está a linha entre gerir uma equipa e vigiá-la.
Empresa portuguesa vigiava trabalhadora através do GPS do carro. Só percebeu o erro em tribunal

Um trabalhador da Mercadona, em Espanha, viu o seu despedimento ser declarado nulo depois de a empresa o ter mandado seguir por um detetive privado para verificar se este cumpria as obrigações associadas a uma redução de horário concedida para cuidar do irmão.

O caso, confirmado pelo Tribunal Superior de Justiça das Astúrias, reacende o debate sobre os limites da vigilância das empresas sobre os seus trabalhadores.

O funcionário estava na Mercadona desde 2015. Depois de já ter beneficiado de uma redução de horário para cuidar do filho, pediu uma nova redução para assistir o irmão, que tem uma incapacidade de 65% e precisa de supervisão na toma de medicação, às 20h00. A empresa aceitou o pedido e ajustou-lhe o horário, com saída às 19h30.

Suspeitando que o trabalhador não estava a usar esse tempo livre para cuidar do irmão, a Mercadona contratou uma agência de detetives para o vigiar durante vários dias, em junho e julho de 2024. Com base nesse relatório, despediu-o por alegada transgressão da boa fé contratual.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O que o tribunal encontrou

Dos 11 dias de vigilância, o detetive só conseguiu comprovar que o trabalhador não esteve com o irmão em dois dias. Para o tribunal, essa falha pontual não tinha gravidade suficiente para justificar o despedimento, lembrando que tem de existir proporcionalidade entre a infração e a punição.

Houve ainda outro problema: o detetive continuou a seguir o trabalhador entre 16 e 19 de julho, período em que este já estava de baixa médica e, portanto, com o contrato suspenso. O tribunal considerou essa parte da vigilância sem qualquer justificação.

Por estar protegido pelas normas que tutelam a conciliação entre trabalho e vida familiar, o despedimento sem causa comprovada não foi apenas considerado ilícito, mas nulo, o que implica a reintegração do trabalhador e o pagamento dos salários em falta.

E se fosse em Portugal?

Portugal não tem uma figura em tudo idêntica à "redução de jornada" espanhola para cuidar de um familiar adulto com deficiência, mas existem mecanismos equivalentes e proteções que tornariam este caso igualmente sensível:

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

  • O artigo 252.º do Código do Trabalho permite faltar até 15 dias por ano para prestar assistência inadiável a um familiar próximo, com mais 15 dias quando essa pessoa tem deficiência ou doença crónica.

  • O Estatuto do Cuidador Informal prevê ainda apoios e alguma flexibilização de horário para quem tem essa condição formalmente reconhecida.

  • Quanto à vigilância, a lei portuguesa é particularmente restritiva. O artigo 20.º do Código do Trabalho proíbe o empregador de usar meios de vigilância para controlar o desempenho do trabalhador, salvo situações muito específicas, com informação prévia obrigatória.

Os tribunais portugueses já aplicaram este princípio de fundo a casos semelhantes: qualquer prova obtida de forma desproporcionada, ou que invada a reserva da vida privada do trabalhador sem justificação séria, pode ser considerada ilícita e afastada do processo. Um despedimento baseado nesse tipo de prova arriscaria, também em Portugal, ser declarado sem efeito.

Temas

Insólito
Detetive
Mercadona
Despedimento
Lei laboral

Leia também

Homem de 26 anos confessa homicídio de escocesa encontrada dentro de uma mala em Atenas

De acordo com as autoridades, foi aberto um processo criminal por homicídio intencional, roubo e violação da lei relativa a armas.
Homem de 26 anos confessa homicídio de escocesa encontrada dentro de uma mala em Atenas

Mercadona despediu trabalhador que cuidava do irmão com deficiência depois de ter contratado um detetive para o vigiar

A Mercadona contratou um detetive para confirmar se um funcionário usava a redução de horário para cuidar do irmão, que tem uma deficiência de 65%. Só provou uma falha em 11 dias de vigilância. Justiça espanhola travou despedimento. Também em Portugal a lei impõe limites apertados a este tipo de vigilância.
Mercadona despediu trabalhador que cuidava do irmão com deficiência depois de ter contratado um detetive para o vigiar

Uso precoce de redes sociais afeta notas a Matemática e Português

Adolescentes que criam contas mais cedo nas redes sociais têm piores notas a Matemática e língua materna, perdendo o equivalente a seis meses de aulas
Uso precoce de redes sociais afeta notas a Matemática e Português

Mais vistos

Destaques