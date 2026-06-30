Menino morreu aos sete anos após anos de alegada negligência nos Estados Unidos. Pais respondem por homicídio

Casper morreu com cerca de 115 quilos. Não frequentava a escola e só comia alimentos altamente processados.

Tinha apenas sete anos, mas o seu estado de saúde já era considerado extremamente preocupante. Casper O'Brien morreu em novembro do ano passado com cerca de 115 quilos e, agora, a investigação culminou na acusação dos pais por homicídio, tortura e abuso infantil, num caso que está a gerar forte indignação nos Estados Unidos.

Damien e Jessica O'Brien, os pais da criança, são acusados pelo Ministério Público do condado de Genesee, no estado do Michigan, por alegadamente terem submetido o filho a anos de negligência que contribuíram para a sua morte.

Investigação aponta para anos de alegada negligência

Casper morreu na habitação onde vivia com os pais. De acordo com as autoridades, a criança vivia praticamente confinada à cama e apresentava um estado de obesidade extrema, não falava, não frequentava a escola nem ia ao médico, apesar de ter seguro de sáude, de acordo com a Associated Press.

A autópsia concluiu que a criança sofria de miocardiopatia dilatada, uma doença que afeta o músculo cardíaco e que acabou por provocar a sua morte.

Alimentação e condições de vida sob investigação

Segundo os documentos apresentados em tribunal, a alimentação de Casper seria composta sobretudo por alimentos altamente processados, incluindo batatas fritas e outros snacks.

A acusação refere também que o menino apresentava feridas associadas ao facto de permanecer longos períodos deitado, bem como sinais de falta de higiene e outros problemas físicos compatíveis com uma situação prolongada de negligência. Estas alegações serão agora analisadas em tribunal.

Casa considerada inabitável

Quando os meios de emergência chegaram à residência, encontraram um cenário descrito pelas autoridades como deplorável e precária.

Segundo a polícia, a habitação acumulava grandes quantidades de lixo e apresentava sinais de acumulação compulsiva. No local encontrava-se ainda a irmã mais nova de Casper, de cinco anos, que foi entretanto retirada da guarda dos pais e colocada sob proteção dos serviços competentes.

Pais permanecem detidos

Damien e Jessica O'Brien compareceram já perante um juiz e permanecem detidos sem possibilidade de pagamento de caução.

O procurador David Leyton afirmou que este é um dos casos mais perturbadores com que lidou ao longo da sua carreira, defendendo que a investigação revelou um alegado padrão continuado de negligência que terá colocado a vida da criança em risco.

"Sou procurador há 22 anos e pensava que já tinha visto de tudo, mas nunca vi nada assim", revelou ao NY Post.