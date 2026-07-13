Menino de três anos morre após cair do quarto andar de hotel no Chipre. Pai fica detido por suspeitas de negligência

A família tinha chegado ao hotel no dia anterior para passar férias de verão.

Um menino britânico de três anos morreu este domingo depois de cair do quarto andar de um hotel na região de Paphos, no Chipre.

A tragédia ocorreu cerca das 18h00 deste domigo, num corredor do hotel, quando a criança se encontrava a brincar com o pai. A família tinha chegado ao hotel no dia anterior para passar férias de verão.

Criança terá escorregado dos braços do pai

Segundo o The Sun, o menino estava a brincar com o pai junto ao elevador quando, por motivos ainda por esclarecer, escorregou dos seus braços e caiu através de uma janela aberta existente no corredor.

A criança caiu para a varanda principal do hotel e sofreu ferimentos considerados extremamente graves.

Os serviços de emergência foram rapidamente chamados ao local e transportaram o menino para o Hospital Geral de Paphos, mas os médicos não conseguiram evitar o desfecho fatal.

Pai foi detido e ficou em prisão preventiva

Na sequência da tragédia, a polícia cipriota deteve o pai da criança, um cidadão britânico de 37 anos, que compareceu esta segunda-feira perante o Tribunal Distrital de Pafos.

O tribunal decretou a sua detenção preventiva por oito dias para facilitar as investigações em curso.

O pai do menino é acusado de homicídio voluntário, negligência ou imprudência, negligência no cumprimento do dever como chefe de família e omissão de responsabilidade como pessoa responsável pelos cuidados de outra pessoa, de acordo com o Cyprus Mail.

Família estava de férias no Chipre

Além do menino, o casal viajava com uma filha de cinco anos, e com os avós maternos. A família tinha iniciado as férias no Chipre no dia anterior à tragédia.

A polícia isolou a zona onde ocorreu o acidente e continua a recolher provas para determinar exatamente como aconteceu a queda. Também foi agendada uma autópsia para esta segunda-feira, para esclarecer oficialmente a causa da morte.