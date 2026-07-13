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Menino de três anos morre após cair do quarto andar de hotel no Chipre. Pai fica detido por suspeitas de negligência

A família tinha chegado ao hotel no dia anterior para passar férias de verão.
Redação
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Menino de três anos morre após cair do quarto andar de hotel no Chipre. Pai fica detido por suspeitas de negligência
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Um menino britânico de três anos morreu este domingo depois de cair do quarto andar de um hotel na região de Paphos, no Chipre.

A tragédia ocorreu cerca das 18h00 deste domigo, num corredor do hotel, quando a criança se encontrava a brincar com o pai. A família tinha chegado ao hotel no dia anterior para passar férias de verão.

Criança terá escorregado dos braços do pai

Segundo o The Sun, o menino estava a brincar com o pai junto ao elevador quando, por motivos ainda por esclarecer, escorregou dos seus braços e caiu através de uma janela aberta existente no corredor.

A criança caiu para a varanda principal do hotel e sofreu ferimentos considerados extremamente graves.

Os serviços de emergência foram rapidamente chamados ao local e transportaram o menino para o Hospital Geral de Paphos, mas os médicos não conseguiram evitar o desfecho fatal.

Pai foi detido e ficou em prisão preventiva

Na sequência da tragédia, a polícia cipriota deteve o pai da criança, um cidadão britânico de 37 anos, que compareceu esta segunda-feira perante o Tribunal Distrital de Pafos.

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O tribunal decretou a sua detenção preventiva por oito dias para facilitar as investigações em curso.

O pai do menino é acusado de homicídio voluntário, negligência ou imprudência, negligência no cumprimento do dever como chefe de família e omissão de responsabilidade como pessoa responsável pelos cuidados de outra pessoa, de acordo com o Cyprus Mail.

Família estava de férias no Chipre

Além do menino, o casal viajava com uma filha de cinco anos, e com os avós maternos. A família tinha iniciado as férias no Chipre no dia anterior à tragédia.

A polícia isolou a zona onde ocorreu o acidente e continua a recolher provas para determinar exatamente como aconteceu a queda. Também foi agendada uma autópsia para esta segunda-feira, para esclarecer oficialmente a causa da morte.

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