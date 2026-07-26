Menino de oito anos resgatado do 21.º andar

Polícia Local de Benidorm conseguiu retirar a criança de uma situação de extremo perigo. Um dos agentes segurou o menino pelo braço para impedir uma queda, enquanto outro protegia o colega. O pai foi detido depois de regressar ao apartamento

Um menino de oito anos foi resgatado pela Polícia Local de Benidorm, em Alicante, Espanha, depois de ter sido encontrado sentado sobre a unidade exterior de um aparelho de ar condicionado, no 21.º andar de um edifício. A criança estava em risco de cair ao vazio e foi retirada do local numa operação de emergência.

O alerta foi dado cerca das 23h00 de sábado (22h00 em Lisboa), depois de o porteiro de um prédio situado na Avenida Bilbao ter recebido um telefonema de um vizinho que tinha avistado o menor numa situação de perigo.

Numa primeira verificação, os agentes não conseguiram localizar a criança. A polícia prosseguiu, contudo, as diligências para conseguir aceder ao apartamento e confirmar a informação.

Com a ajuda de um vizinho, os agentes conseguiram entrar na varanda da habitação contígua. Foi então que encontraram o menino sentado sobre a unidade exterior do ar condicionado, a uma altura correspondente ao 21.º andar.

Perante o risco iminente de uma queda fatal, um dos polícias segurou a criança pelo braço para impedir que se precipitasse. Ao mesmo tempo, outro agente segurou o colega, devido ao perigo a que ambos estavam expostos.

A Polícia Local solicitou entretanto apoio urgente aos bombeiros. No entanto, antes da chegada do dispositivo de socorro, o porteiro conseguiu obter uma cópia das chaves do apartamento turístico. Os agentes puderam assim entrar na habitação e retirar definitivamente o menor da situação de perigo.

Pai detido após regressar ao apartamento

Durante a intervenção, os polícias encontraram no interior da habitação documentação pessoal da criança, incluindo um passaporte búlgaro, um cartão de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade reduzida e outros documentos que permitiram identificar o pai.

O homem regressou posteriormente ao edifício e acabou por ser detido e conduzido às instalações policiais, onde foram realizadas as diligências necessárias.

Segundo o pai, o menor tem uma perturbação do espetro do autismo e tinha ficado sozinho no apartamento enquanto o progenitor saiu para realizar algumas compras.

O processo foi remetido para a autoridade judicial competente, que ficará responsável pelo esclarecimento das circunstâncias em que a criança foi deixada sozinha e dos restantes factos relacionados com o caso.

A Polícia Local de Benidorm partilhou posteriormente uma imagem da intervenção nas redes sociais, acompanhada de uma mensagem sobre o trabalho dos agentes: "Há noites em que o trabalho policial consiste em deter, denunciar ou intervir. E há noites em que consiste simplesmente em chegar a tempo e não soltar".