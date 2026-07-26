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Menino de oito anos resgatado do 21.º andar

Polícia Local de Benidorm conseguiu retirar a criança de uma situação de extremo perigo. Um dos agentes segurou o menino pelo braço para impedir uma queda, enquanto outro protegia o colega. O pai foi detido depois de regressar ao apartamento
Redação
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Menino de oito anos resgatado do 21.º andar

O segredo dos dois buracos na mola da roupa que quase ninguém usa como deve ser

Um menino de oito anos foi resgatado pela Polícia Local de Benidorm, em Alicante, Espanha, depois de ter sido encontrado sentado sobre a unidade exterior de um aparelho de ar condicionado, no 21.º andar de um edifício. A criança estava em risco de cair ao vazio e foi retirada do local numa operação de emergência.

O alerta foi dado cerca das 23h00 de sábado (22h00 em Lisboa), depois de o porteiro de um prédio situado na Avenida Bilbao ter recebido um telefonema de um vizinho que tinha avistado o menor numa situação de perigo.

Numa primeira verificação, os agentes não conseguiram localizar a criança. A polícia prosseguiu, contudo, as diligências para conseguir aceder ao apartamento e confirmar a informação.

Com a ajuda de um vizinho, os agentes conseguiram entrar na varanda da habitação contígua. Foi então que encontraram o menino sentado sobre a unidade exterior do ar condicionado, a uma altura correspondente ao 21.º andar.

Perante o risco iminente de uma queda fatal, um dos polícias segurou a criança pelo braço para impedir que se precipitasse. Ao mesmo tempo, outro agente segurou o colega, devido ao perigo a que ambos estavam expostos.

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A Polícia Local solicitou entretanto apoio urgente aos bombeiros. No entanto, antes da chegada do dispositivo de socorro, o porteiro conseguiu obter uma cópia das chaves do apartamento turístico. Os agentes puderam assim entrar na habitação e retirar definitivamente o menor da situação de perigo.

Pai detido após regressar ao apartamento

Durante a intervenção, os polícias encontraram no interior da habitação documentação pessoal da criança, incluindo um passaporte búlgaro, um cartão de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade reduzida e outros documentos que permitiram identificar o pai.

O homem regressou posteriormente ao edifício e acabou por ser detido e conduzido às instalações policiais, onde foram realizadas as diligências necessárias.

Segundo o pai, o menor tem uma perturbação do espetro do autismo e tinha ficado sozinho no apartamento enquanto o progenitor saiu para realizar algumas compras.

O processo foi remetido para a autoridade judicial competente, que ficará responsável pelo esclarecimento das circunstâncias em que a criança foi deixada sozinha e dos restantes factos relacionados com o caso.

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A Polícia Local de Benidorm partilhou posteriormente uma imagem da intervenção nas redes sociais, acompanhada de uma mensagem sobre o trabalho dos agentes: "Há noites em que o trabalho policial consiste em deter, denunciar ou intervir. E há noites em que consiste simplesmente em chegar a tempo e não soltar".

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Menino de oito anos
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