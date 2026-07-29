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Menino de oito anos hospitalizado por inalação de cloro em piscina

Uma fuga de gás cloro numa piscina municipal em Valladolid, Espanha, provocou a intoxicação de cinco crianças e de uma mulher. Um menino de oito anos foi transportado para o hospital por precaução e as instalações foram encerradas
Redação
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Uma fuga de gás cloro nas piscinas municipais de Castrillo-Tejeriego, na província de Valladolid, em Espanha, provocou, na terça-feira à tarde, a intoxicação de cinco crianças e de uma mulher. Um menino de oito anos foi transportado para o Hospital Universitário Río Hortega, enquanto os restantes feridos receberam assistência no local.

O alerta foi dado pelas 18h39 (hora local), quando o centro de emergências de Castela e Leão recebeu uma chamada a informar que vários menores tinham inalado gás cloro nas instalações municipais. Todas as vítimas encontravam-se conscientes, mas apresentavam sintomas como tosse e, em alguns casos, vómitos.

Para o local foram mobilizados elementos da Guardia Civil, bombeiros da província de Valladolid, um helicóptero medicalizado, duas ambulâncias de suporte básico de vida e uma equipa médica do centro de saúde de Esguevillas de Esgueva.

Ao todo, os serviços de emergência assistiram seis pessoas: uma mulher de cerca de 40 anos, três meninas de aproximadamente 10 anos e dois meninos de oito anos. Apenas um dos menores necessitou de ser transportado para o hospital, por precaução.

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Avaria no sistema de filtragem na origem da fuga

De acordo com o presidente da câmara de Castrillo-Tejeriego, Raúl Torres, o incidente terá sido provocado por uma avaria no sistema de depuração da piscina.

Segundo explicou, uma falha na bomba de filtragem fez com que o doseador continuasse a injetar cloro sem que o produto fosse corretamente filtrado, originando uma acumulação de gás que acabou por se libertar junto da zona onde se encontravam vários banhistas.

Os quatro menores mais afetados pertencem à mesma família, sendo dois irmãos e os outros dois familiares próximos. Apesar de não residirem habitualmente na localidade, encontravam-se a passar o dia no município.

O autarca garantiu que o menino hospitalizado foi encaminhado para a unidade de saúde apenas por precaução, devido ao desconforto provocado pela inalação do gás.

Piscina encerrada até nova inspeção

Na sequência do incidente, a autarquia ordenou o encerramento imediato da piscina municipal.

As instalações permanecerão fechadas até que uma inspeção técnica determine a origem exata da avaria e confirme que estão reunidas todas as condições de segurança para a reabertura ao público.

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O município assegura que a piscina só voltará a funcionar depois de concluída a avaliação técnica e eliminados todos os riscos para os utilizadores.

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Fuga de cloro
Piscina municipal
Castrillo-Tejeriego
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Intoxicação por cloro

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