Menino de 12 anos morre afogado no rio Lea, em Londres

Um menino de 12 anos morreu afogado no rio Lea, em Londres, depois de ter sido visto a entrar na água junto a Hackney Marshes. O corpo foi recuperado por mergulhadores da polícia após a meia-noite. O caso está a ser investigado pelas autoridades

Um menino de 12 anos morreu afogado no rio Lea, em Londres, depois de ter sido visto a entrar na água na zona de Hackney Marshes, no nordeste da capital britânica.

Os serviços de emergência foram chamados ao local por volta das 18h00 de sábado, depois de testemunhas terem visto a criança entrar no rio.

Equipas dos bombeiros e da Polícia Metropolitana de Londres participaram nas buscas. O corpo do menino foi encontrado por mergulhadores da polícia cerca das 00h15 de domingo, tendo o óbito sido declarado no local.

A família da criança já foi informada da morte.

Polícia pede que não sejam partilhadas imagens

O inspetor Azeem Pinnu, responsável pela investigação, classificou o caso como um “incidente profundamente trágico” e deixou uma mensagem à família, aos amigos e à comunidade local.

O responsável pediu também ao público que evite especulações sobre o sucedido e que não partilhe imagens perturbadoras relacionadas com o incidente nas redes sociais.

“Pedimos também ao público que evite especulações e se abstenha de partilhar material perturbador online, por respeito à família e para preservar a investigação”, afirmou.

A autarca de Hackney, Zoë Garbett, afirmou estar “com o coração partido” perante a morte da criança e pediu igualmente respeito pela privacidade dos familiares.

“A família do menino vai precisar de tempo para lidar com esta perda inimaginável, portanto, por favor, respeitem a privacidade deles”, apelou.

Investigação decorre em nome do médico-legista

A morte está a ser investigada pelas autoridades no âmbito do processo conduzido em nome do médico-legista, com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias do afogamento.

O caso ocorre depois de uma série de mortes por afogamento registadas em rios, lagos e outros espaços de água no Reino Unido durante períodos recentes de temperaturas elevadas.

Grande parte do país registou tempo quente durante o fim de semana, numa altura em que o Reino Unido atravessou uma nova onda de calor.

Na quinta-feira anterior, os termómetros chegaram aos 38,1 graus Celsius nos Jardins de Kew, no oeste de Londres, naquele que foi, até então, o dia mais quente do ano no Reino Unido.

Durante uma onda de calor registada em maio, pelo menos 15 pessoas morreram enquanto nadavam em águas abertas, muitas delas adolescentes e jovens adultos.

As autoridades britânicas continuam a investigar o caso ocorrido no rio Lea.