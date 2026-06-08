segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Menina quebra segurança e corre para os braços do Papa Leão XIV. O momento está a emocionar as redes sociais

O líder da Igreja Católica acolheu a criança nos braços, num momento espontâneo que rapidamente conquistou as redes sociais.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Relacionados

Papa Leão XIV inicia visita histórica a Espanha com imigração no centro da agenda

Primeira deslocação de um Papa a Espanha em 15 anos inclui encontros com os Reis, discurso no parlamento e uma passagem pelas Canárias para abordar a crise migratória.
Papa Leão XIV inicia visita histórica a Espanha com imigração no centro da agenda

Papa Leão XIV dedica primeira encíclica à Inteligência Artificial e aos riscos para a humanidade

Vaticano anuncia documento histórico focado no impacto da IA no trabalho, na dignidade humana e na comunicação. Será a primeira vez que um Papa apresenta pessoalmente uma encíclica.
Papa Leão XIV dedica primeira encíclica à Inteligência Artificial e aos riscos para a humanidade

Nomeação histórica no Vaticano. Mulher não religiosa assume cargo de alta responsabilidade

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Vaticano e representa um novo passo na abertura de cargos de topo da Santa Sé a leigos e mulheres.
Nomeação histórica no Vaticano. Mulher não religiosa assume cargo de alta responsabilidade

Uma menina, com idade não identificada, surpreendeu a segurança do Papa Leão XIV ao correr para os seus braços à porta da Conferência Episcopal Espanhola, em Madrid, esta segunda-feira.

A criança, com um vestido às riscas azuis e brancas, foi acolhida pelo chefe supremo da Igreja Católica, que lhe pegou ao colo. Posteriormente, abençoou outras crianças, levadas junto de si pelos seguranças. O momento está a emocionar as redes sociais.

Temas

Papa Leão XIV
Conferência Episcopal
Madrid
Momento emotivo
Redes sociais

Leia também

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

O Kremlin saiu esta segunda-feira em defesa do teste de um míssil balístico lançado pela China para o oceano Pacífico, considerando que Pequim exerceu um "direito soberano". O ensaio militar gerou críticas da Austrália, Japão e Nova Zelândia, numa altura de crescente tensão na região do Indo-Pacífico
Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Mais vistos

Destaques