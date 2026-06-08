Menina quebra segurança e corre para os braços do Papa Leão XIV. O momento está a emocionar as redes sociais

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Papa Leão XIV inicia visita histórica a Espanha com imigração no centro da agenda
Papa Leão XIV dedica primeira encíclica à Inteligência Artificial e aos riscos para a humanidade
Uma menina, com idade não identificada, surpreendeu a segurança do Papa Leão XIV ao correr para os seus braços à porta da Conferência Episcopal Espanhola, em Madrid, esta segunda-feira.
A criança, com um vestido às riscas azuis e brancas, foi acolhida pelo chefe supremo da Igreja Católica, que lhe pegou ao colo. Posteriormente, abençoou outras crianças, levadas junto de si pelos seguranças. O momento está a emocionar as redes sociais.