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Menina de quatro anos fica gravemente ferida após ser empurrada de escorrega. Caiu de uma altura de 1,5 metros

O pai da menina revelou que, embora ainda não tenha reunido com a família do menino, sabe que este não mora naquele condomínio e que terá entrado de bicicleta acompanhado de outra criança.
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Tudo aconteceu no dia 8 de junho. Suní, uma menina de quatro anos estava no parque do seu condomínio em Hanoi, no Vietname, a brincar quando, empurrada por outra criança, caiu de uma altura de 1,5 metros. Ficou em estado grave e ainda está a ser vigiada.

De acordo com a informação revelada pela Voice of Vietnam (rádio local), que cita o pai da menina, o incidente aconteceu muito rápido. Mais tarde, o pai descobriu que o menino que empurrou a sua filha está no espetro do autismo. "Todos nós entendemos que crianças com autismo podem ter dificuldade em controlar as suas emoções ou comportamentos. Por isso, pais e parentes precisam de vigiar os seus filhos de perto, especialmente em locais com muita gente ou com equipamentos de brincadeira potencialmente perigosos", apelou o pai.

O progenitor revelou ainda que, embora ainda não tenha reunido com a família do menino, sabe que este não mora naquele condomínio e que terá entrado de bicicleta acompanhado de outra criança.

"Os resultados dos exames mostraram que ela tinha uma órbita ocular fraturada e um hematoma na cabeça. Atualmente, ela ainda está no hospital para que os médicos possam continuar a vigiá-la", informou ainda.

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As imagens partilhadas, de videovigilância do condomínio, mostram o momento da queda.

Depois do incidente, o pai de Suní apela a uma maior atenção dos pais às crianças enquanto brincam em parques infantis. "Muitos acidentes acontecem em questão de segundos. Os adultos não podem pensar que parques infantis em áreas residenciais são completamente seguros. Apenas um minuto de negligência pode levar a consequências infelizes", lamenta.

A família de Suní aguarda agora por comunicação com a família do menino, além de explicações já exigidas ao condomínio relacionadas com a segurança do parque.

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Acidente Parque Infantil
Segurança em Parques
Vigilância Infantil
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