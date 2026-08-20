Menina de cinco anos morre esquecida dentro do carro em frente à casa onde vivia no Texas

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Uma menina de cinco anos morreu depois de ter sido deixada dentro do carro em frente à casa da família em Garland, no norte do Texas, nos Estados Unidos.
De acordo com o jornal norte-americano Fort Worth Star-Telegram, o caso aconteceu esta terça-feira, cerca das 20h20, quando os serviços de emergência foram chamados a uma residência na Redbird Drive devido a uma emergência médica, que envolvia uma criança.
Quando chegaram ao local, os socorristas encontraram a menina inconsciente. Os familiares já tinham iniciado manobras de reanimação, que foram posteriormente assumidas pelas equipas de emergência.
A criança foi transportada para um hospital próximo, mas acabou por morrer.
Menina ficou dentro do carro depois de chegar da escola
De acordo com a investigação inicial da Polícia de Garland, um familiar adulto tinha regressado a casa depois de ir buscar a menina e o irmão à escola.
O irmão saiu do veículo, mas a criança permaneceu no interior. Só mais tarde a família se apercebeu de que a menina não estava em casa.
Os familiares começaram então a procurá-la dentro da residência e no exterior, pensando que poderia estar a brincar no jardim. Acabaram por encontrá-la inconsciente dentro do carro.
A família iniciou imediatamente a reanimação cardiopulmonar e ligou para o 911.
Temperaturas extremas no norte do Texas
A morte ocorreu num dia em que estava em vigor um aviso de calor extremo para a região do norte do Texas.
Segundo a polícia, a criança terá permanecido no veículo durante várias horas. As autoridades ainda não determinaram, contudo, exatamente durante quanto tempo esteve dentro do carro.
As temperaturas elevadas aumentam rapidamente o calor no interior de um veículo, mesmo quando o carro está estacionado à sombra. A polícia voltou, por isso, a alertar para a necessidade de verificar sempre os bancos traseiros antes de abandonar um automóvel.
Polícia ainda não apresentou acusações
A investigação continua em curso e não foram apresentadas acusações até ao momento.
As autoridades estão a tentar reconstruir a sequência dos acontecimentos e determinar as circunstâncias que levaram a criança a permanecer dentro do veículo.