Massacre em escola na Tailândia: adolescente mata os avós antes de abrir fogo sobre colegas e professores

Um estudante de 14 anos matou os dois avós na manhã desta sexta-feira, antes de se deslocar para a escola onde estudava e desencandear momentos de pânico, provocando vários mortos e feridos.

A Tailândia voltou a ser palco de um dos mais graves episódios de violência armada dos últimos anos. Um estudante de 14 anos matou os dois avós na manhã desta sexta-feira, antes de se deslocar para a escola onde estudava, na província de Nonthaburi, nos arredores de Banguecoque, onde abriu fogo sobre colegas e professores, provocando pelo menos sete mortos.

Segundo a polícia tailandesa citada pela Associated Press, o tiroteio ocorreu na Escola Debsirin Nonthaburi, onde o jovem disparou pelo menos 26 vezes, criando momentos de pânico. Em declarações à mesma fonte, uma testemunha relatou que os alunos esconderam-se dentro de uma sala de aula enquanto ouviam tiros vindos de outro edifício, antes de os polícias baterem à porta e abrirem caminho para que conseguissem fugir, enquanto os feridos eram colocados em ambulâncias.

De acordo com as autoridades, o jovem utilizou uma arma pertencente ao avô, depois de o matar na residência da família.

Para além dos avós, as vítimas mortais são cinco professores. A ministra da Saúde, Pattana Promphat, afirmou que 22 pessoas ficaram feridas, nove das quais em estado crítico.

O suspeito acabou por morrer no hospital.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, manifestou pesar pelas vítimas e transmitiu condolências às famílias afetadas, classificando o sucedido como uma tragédia que está a abalar todo o país.

Motivo permanece por esclarecer

Até ao momento, a polícia não divulgou qualquer explicação para o ataque. As investigações procuram agora perceber o que levou o adolescente a matar primeiro os avós e, posteriormente, a dirigir-se à escola para abrir fogo sobre colegas e professores.