Marido de ministra italiana desaparece em lago após mergulho

Luigi Cavallari, de 84 anos, desapareceu no lago de Vico depois de se ter atirado à água para se refrescar. O casal tinha celebrado recentemente 50 anos de casamento.

O marido da ministra italiana da Família, Eugenia Roccella, está desaparecido desde sábado à tarde, depois de ter mergulhado nas águas do lago de Vico, em Itália.

Luigi Cavallari, de 84 anos, encontrava-se numa pequena embarcação com a mulher quando decidiu entrar na água para se refrescar. Pouco depois de voltar à superfície, terá dito que não se sentia bem, mas acabou por desaparecer.

Segundo a imprensa italiana, o barco não estava ancorado e afastou-se devido à corrente, impedindo que as pessoas que estavam a bordo conseguissem chegar junto do homem a tempo.

As autoridades continuam a realizar buscas para tentar localizar Luigi Cavallari e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

Casal celebrou bodas de ouro em março

O desaparecimento acontece poucos meses depois de Eugenia Roccella e Luigi Cavallari terem celebrado 50 anos de casamento.

A ministra italiana recordou anteriormente a relação de décadas com o marido, revelando que se conheceram quando tinha 18 anos.

“Conheci-o aos 18 anos e, a partir desse momento, nunca mais nos separámos”, contou Eugenia Roccella.

Comentários nas redes sociais geram polémica

A operação de busca provocou também uma onda de críticas nas redes sociais, com alguns utilizadores a questionarem a mobilização de meios extraordinários por se tratar do marido de uma ministra.

As mensagens geraram uma reação de várias figuras políticas italianas. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, condenou os comentários, classificando-os como “ignóbeis e desumanos”.

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, também criticou as mensagens divulgadas online e deixou uma mensagem de solidariedade à família.

“O ódio e a estupidez encontram, demasiadas vezes, nas redes sociais um poderoso amplificador. Sabemos disso. Mas mesmo no pior nível de degradação existe um limite que nunca deveria ser ultrapassado: o do respeito devido à dor humana.”

Também a líder do Partido Democrático, Elly Schlein, manifestou apoio à ministra italiana.

“Quero expressar à ministra Eugenia Roccella e aos seus familiares toda a minha proximidade e a do Partido Democrático perante a dor e a apreensão destes momentos difíceis".