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Marco Fulan detido por suspeita de violação de criança de cinco anos durante festa infantil

O ator brasileiro foi detido em flagrante no estado de São Paulo, depois de familiares da criança terem alertado as autoridades para os alegados factos, e encontra-se agora em prisão preventiva.
Redação
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Marco Fulan detido por suspeita de violação de criança de cinco anos durante festa infantil
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Atual diretor da PJ entregou declaração fora do prazo legal

O ator brasileiro Marco Furlan, de 48 anos, foi detido em flagrante no município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, no Brasil, por suspeitas da prática do crime de violação de menor. A vítima tinha cinco anos.

Segundo a CNN Brasil, os factos terão ocorrido durante uma festa infantil realizada no passado domingo. A Polícia Militar foi chamada ao local depois de familiares da criança denunciarem o alegado abuso.

Suspeitas surgiram após choro da criança

De acordo com a investigação, o comportamento da criança despertou a atenção dos familiares, que ouviram o seu choro e confrontaram Marco Furlan. O suspeito terá sido impedido de abandonar o local até à chegada da polícia, que procedeu à sua detenção.

Após ser presente às autoridades, o ator foi encaminhado para um estabelecimento prisional, onde permanece à ordem da Justiça brasileira, em prisão preventiva.

Investigação continua em curso

A Polícia Civil continua a recolher prova e deverá ouvir novas testemunhas nos próximos dias, além de realizar perícias consideradas relevantes para o inquérito.

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Até ao momento, a defesa de Marco Furlan não prestou declarações públicas sobre o caso.

Quem é Marco Furlan?

Marco Furlan participou em várias produções televisivas, peças de teatro e campanhas publicitárias no Brasil. A notícia da sua detenção gerou forte repercussão no país, sobretudo pela gravidade das suspeitas e pelo contexto em que os alegados factos terão ocorrido.

Temas

Marco Furlan
Detenção
São Paulo
Festa infantil
Prisão preventiva

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