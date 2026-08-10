Maquilhadora de “Barbie”, “The Crown” e “Bridgerton” morre em acidente de viação aos 26 anos

Ava Gillies morreu depois de uma colisão entre dois carros numa estrada de North Yorkshire, em Inglaterra. A família descreve a perda como “imensurável” e destaca o talento de uma profissional que começava a ganhar reconhecimento na indústria do cinema e da televisão.

Tinha apenas 26 anos e uma carreira que começava a ganhar espaço entre grandes produções cinematográficas e televisivas. Ava Gillies, maquilhadora e profissional de cabelo e caracterização, morreu na sequência de um acidente de viação em Wrelton, North Yorkshire, em Inglaterra.

A colisão aconteceu na madrugada de 29 de julho, por volta da 1h30. O Volkswagen Polo conduzido por Ava envolveu-se numa colisão com um Audi A4 numa estrada da região, segundo comunicado da Polícia de North Yorkshire, citado pelo New York Post. Apesar da intervenção das equipas de emergência, a jovem morreu no local.

A notícia só agora ganhou maior dimensão pública depois de a família de Ava prestar uma homenagem através da polícia de North Yorkshire.

“Ava, we will always, always miss you” (em português Ava, vamos sempre sentir a tua falta), escreveram os familiares, que a recordaram como uma filha, irmã e neta profundamente amada. Na mensagem, destacaram ainda a sua personalidade, confiança, talento e dedicação ao trabalho.

Uma carreira que começava a ganhar reconhecimento

Ava Gillies trabalhava na indústria audiovisual há mais de cinco anos e tinha já no currículo alguns dos maiores títulos produzidos no Reino Unido.

Entre os trabalhos em que participou encontram-se “Barbie”, o filme realizado por Greta Gerwig e protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, e a série da Netflix “The Crown”. Também trabalhou em produções como “Bridgerton”, “Wonder Woman 1984” e “Belfast”, além de anúncios publicitários e curtas-metragens.

A ligação de Ava à produção cinematográfica começou a ser construída ainda durante a formação. A jovem estudou na Delamar Academy, uma escola britânica especializada em maquilhagem e cabelo para cinema, televisão, moda e teatro.

A própria instituição confirmou a morte da antiga aluna e descreveu-a como uma profissional talentosa, destacando também a sua personalidade e dedicação. Ava tinha concluído a formação na academia em 2018.

Tinha sido selecionada para o BAFTA Connect

Entre os marcos da curta carreira de Ava estava ainda a entrada, em 2023, no BAFTA Connect, programa destinado a apoiar e desenvolver as carreiras de profissionais criativos em início de percurso.

A família fez questão de destacar essa conquista na homenagem publicada após a morte da jovem, sublinhando o orgulho pelo caminho profissional que tinha começado a construir.

“Em quase 27 anos connosco, viveste intensamente”, escreveram os familiares, numa mensagem em que recordaram os estudos, as viagens e o trabalho de Ava.

Cinco pessoas ficaram feridas no outro carro

O acidente não provocou apenas a morte da maquilhadora.

As cinco pessoas que seguiam no Audi A4 foram também transportadas para o hospital com ferimentos de diferentes graus de gravidade. De acordo com o The Sun, nenhuma das lesões era considerada potencialmente fatal.

A estrada onde ocorreu a colisão esteve encerrada durante várias horas enquanto as autoridades realizavam a perícia ao local.

A polícia de North Yorkshire continua a investigar as circunstâncias do acidente e apelou a testemunhas que possam ter visto os dois veículos antes da colisão. As autoridades procuram também imagens de câmaras de vigilância ou de sistemas de gravação instalados em automóveis que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu.