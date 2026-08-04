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"Mantenha os olhos na estrada, não no ecrã!": operação insólita apanha dezenas de condutores ao telemóvel nos Estados Unidos

A operação tornou-se viral nas redes sociais. Com o objetivo de combater a condução distraída, a polícia recorreu a um método pouco convencional: agentes camuflados de arbusto junto à estrada. O resultado? Dezenas de condutores apanhados ao telemóvel.
Redação
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"Mantenha os olhos na estrada, não no ecrã!": operação insólita apanha dezenas de condutores ao telemóvel nos Estados Unidos
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Vários agentes da polícia disfarçados de arbustos identificaram dezenas de condutores que utilizavam o telemóvel enquanto conduziam, numa operação insólita realizada em Dunellen, no estado norte-americano de Nova Jérsia.

A iniciativa foi promovida pelo Departamento de Polícia de Dunellen com o objetivo de reforçar o combate à condução distraída, um dos principais fatores de risco nas estradas norte-americanas. Durante cerca de seis horas de fiscalização, foram levantados 74 autos de contraordenação por utilização ilegal de telemóveis ao volante.

Camuflado entre a vegetação

Com o objetivo de passarem despercebidos, os agentes vestiram um fato de camuflagem semelhante a um arbusto e posicionaram-se junto uma zona conhecida pelo intenso tráfego automóvel e pedonal, na North Washington Avenue.

Sempre que um condutor era identificado a utilizar o telemóvel, a infração era comunicada por rádio aos colegas destacados nas imediações, que procediam à abordagem e autuação do automobilista poucos metros depois.

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Objetivo era sensibilizar para os riscos

Apesar do método pouco convencional, a polícia sublinha que a operação teve sobretudo um caráter preventivo e de sensibilização.

As autoridades recordam que uma simples distração ao volante pode ter consequências graves e apelam aos condutores para que deixem o telemóvel de lado durante a condução, lembrando que mensagens, chamadas ou notificações podem esperar.

"Essa mensagem ou notificação pode esperar. Mantenha os olhos na estrada, não no ecrã!"

Condução distraída continua a ser um problema

Nos Estados Unidos, a utilização do telemóvel ao volante continua a ser uma das principais causas de acidentes rodoviários. Segundo dados das autoridades, milhares de pessoas morrem ou ficam feridas todos os anos em acidentes relacionados com distrações durante a condução.

A criatividade da operação chamou a atenção nas redes sociais, onde as imagens do agente disfarçado de arbusto rapidamente se tornaram virais, dividindo opiniões entre quem elogiou a iniciativa e quem considerou a estratégia excessiva.

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Polícia disfarçada
Dunellen Nova Jérsia
Condução distraída
Fiscalização policial
Segurança rodoviária

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