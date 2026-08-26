Malária no aeroporto de Frankfurt: dois funcionários morreram e quatro estão infetados

As autoridades suspeitam que mosquitos infetados tenham chegado à Alemanha a bordo de um avião no início do mês de julho. Trata-se de uma forma extremamente rara de transmissão da doença fora das regiões onde a malária é endémica.

O aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está no centro de uma investigação de saúde pública depois de vários funcionários terem sido infetados com malária, uma doença que não é habitualmente transmitida no país.

O balanço foi atualizado ao longo desta quarta-feira. Inicialmente, as autoridades tinham confirmado seis trabalhadores infetados e uma morte. Entretanto, o Departamento de Saúde de Frankfurt indicou que dois dos funcionários morreram na sequência da infeção, enquanto os restantes permanecem sob acompanhamento médico, segunda avança o Frankfurter Rundschau.

As autoridades acreditam que os casos poderão estar relacionados com a presença de mosquitos infetados que terão chegado ao aeroporto a bordo de uma aeronave proveniente de uma região onde a malária é comum.

O cenário é conhecido como “malária de aeroporto” e é considerado extremamente raro.

Mosquito poderá ter chegado num avião

A principal hipótese investigada pelas autoridades alemãs é que um mosquito do género Anopheles, já infetado com o parasita responsável pela doença, tenha entrado na Alemanha através de um avião.

Acredita-se que isso possa ter acontecido em julho, possivelmente através do porão de carga de uma aeronave. O inseto terá posteriormente picado trabalhadores do aeroporto, transmitindo-lhes a doença.

Esta possibilidade ainda está a ser investigada e não foi identificado publicamente o voo ou a aeronave que terá transportado o mosquito.

Para tentar perceber a origem do surto, a operadora aeroportuária Fraport colocou armadilhas para mosquitos no aeroporto. Os insetos capturados serão analisados em laboratório, numa tentativa de determinar a espécie e perceber se transportam o parasita da malária.

Os casos estão ligados ao trabalho no aeroporto

O Instituto Robert Koch (RKI), principal organismo alemão de vigilância e prevenção de doenças, indicou que os casos registados em julho e agosto na região do Reno-Meno estão, provavelmente, relacionados com a atividade profissional dos doentes no aeroporto de Frankfurt. A maioria trabalhava diretamente no manuseamento de bagagens e cargas aéreas.

Os funcionários afetados estão a receber tratamento médico.

A Fraport informou também os trabalhadores sobre os sintomas a que devem estar atentos e recomendou que, perante sinais compatíveis com malária, procurem assistência médica e indiquem que trabalham no aeroporto.

Não há transmissão de pessoa para pessoa

Apesar do número de casos, as autoridades alemãs sublinham que não existe indicação de transmissão da malária entre pessoas neste episódio.

A chamada "malária de aeroporto" ocorre quando um mosquito infetado é transportado involuntariamente para uma região onde a doença não é habitualmente transmitida e posteriormente pica uma pessoa.

O Departamento de Saúde de Frankfurt considera esta uma via de transmissão extremamente rara. O RKI também classifica estes episódios como muito pouco frequentes.

O que é a malária?

A malária é uma doença causada por parasitas do género Plasmodium e transmitida principalmente através da picada de mosquitos Anopheles infetados.

Entre os sintomas mais comuns estão febre, arrepios, dores de cabeça e mal-estar, podendo também surgir dificuldades respiratórias, confusão e convulsões nos casos mais graves. Sem tratamento adequado, a doença pode ser fatal.

Um dos problemas deste tipo de casos é precisamente o diagnóstico. Uma pessoa que não esteve recentemente numa região onde existe malária pode não considerar a doença como uma possibilidade quando surgem os primeiros sintomas.

Por esse motivo, as autoridades alemãs alertaram os profissionais de saúde da região para os casos associados ao aeroporto.