Make the 80’s great again: o aniversário de trump

Donald Trump cumpriu o seu 80.º aniversário no passado domingo, um dia marcado por negociações com o Irão e por um combate de UFC na Casa Branca. Estas são 10 curiosidades de uma vida controversa.

Milionário aos oito

Donald Trump tem insistido, durante praticamente toda a sua vida, na tese de que é um self-made man, de que tudo o que construiu se deve maioritariamente a ele. Independentemente do seu sucesso, a verdade é que, segundo uma investigação do New York Times, Trump recebia 200 mil dólares (atuais) por ano desde os três anos de idade, o que fez dele milionário aos oito. Ao longo da vida, foi sempre beneficiando também da fortuna acumulada pelo progenitor, Fred Trump.

A ascendência escocesa

Numa visita à antiga casa da mãe, em 2008, Trump disse que também se sentia escocês. Um sentimento justificado, visto que a sua mãe, Mary Anne MacLeod foi uma escocesa (e o inglês foi a segunda língua que aprendeu, depois do gaélico escocês) que posteriormente emigrou para os Estados Unidos.

Um capitão protegido pela academia

Os pais de Trump decidiram enviá-lo para a Academia Militar de Nova Iorque, onde esteve cinco anos (1959-1964), acabando por atingir o estatuto de Capitão de Companhia. Escapou ao Vietname através de quatro isenções académicas e uma física.

Da sétima arte à economia

Após sair da Academia Militar de Nova Iorque, Trump quis enveredar pelo caminho do cinema na Universidade da Califórnia do Sul. Acabou por não conseguir, sendo rejeitado, e foi estudar economia para a Universidade de Fordham, em Nova Iorque. Após dois anos, transferiu-se para a prestigiada Faculdade de Wharton, na Universidade da Pensilvânia, onde completou o curso.

"Estás despedido!"

Esta é a frase icónica proferida por Trump no programa “O Aprendiz”, lançado pela NBC em 2004, um programa que o catapultou para o estrelato televisivo. Ganhava 375 mil dólares por episódio.

A arte da negociação

A década de 1980 nos EUA ficou marcada como a era do capitalismo e do boom económico, e Trump foi uma figura incontornável desse zeitgeist. Em 1987 publicou o sue livro, A Arte da Negociação, que muitos consideram ser ainda o seu manual para a negociação política.

A profecia de Pat Nixon

Após um encontro com Nixon, Trump disse-lhe que o considerava «um dos grandes homens deste país», e o ex-presidente respondeu-lhe que a sua esposa, «uma especialista em política», previa que, «quando decidires candidatar-te a um cargo, serás um vencedor!».

O Presidente mais velho

Em 2016, quando bateu Clinton, Trump quebrou o recorde de presidente mais velho a ser eleito. Tinha então 70 anos. Em 2024, com 78, quebrou-o de novo. É agora o segundo presidente octogenário (o primeiro foi Biden).

Uma vida sem álcool e sem tabaco

O irmão mais velho de Donald Trump, Fred Jr., era alcoólico e acabou por falecer aos 42 anos. Este é o motivo que o presidente norte-americano apresenta para justificar a sua disciplina individual de 0 álcool (e 0 tabaco, também).

O jantar que mudou a sua vida (e a do país)

Uma candidatura presidencial já tinha cruzado a cabeça de Donald Trump várias vezes. Mas o jantar anual dos correspondentes da Casa Branca de 2012, no qual Trump participou como convidado, foi o empurrão final. O roast que Barack Obama fez a Trump no Hotel Hilton, em Washington, foi a primeira pedra da campanha de Trump para 2016. O resto é história.