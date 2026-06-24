segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Mais de 94 milhões de pessoas na Europa expostas a temperaturas acima dos 35 graus

A vaga de calor está a atingir grande parte do continente europeu e Portugal está entre os países onde as temperaturas elevadas deverão fazer-se sentir. Mais de 350 milhões de pessoas poderão enfrentar máximas superiores a 30 graus.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Mais de 94 milhões de pessoas na Europa expostas a temperaturas acima dos 35 graus

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Calor dá lugar a trovoada: sete distritos sob aviso amarelo esta quarta-feira

O IPMA prevê para esta quarta-feira períodos de céu muito nublado e até aguaceiros a partir da tarde.
Calor dá lugar a trovoada: sete distritos sob aviso amarelo esta quarta-feira

Onda de calor deixa quase 70 mil pessoas sem eletricidade em França

A avaria concentra-se no departamento francês de Finistère (oeste do país).
Onda de calor deixa quase 70 mil pessoas sem eletricidade em França

Futebolista francês de 21 anos em morte cerebral após afogamento em rio durante onda de calor

As autoridades francesas registaram 40 vítimas de afogamento no país desde o dia 18 de junho, na sua maioria enquanto faziam face ao calor.
Futebolista francês de 21 anos em morte cerebral após afogamento em rio durante onda de calor

A Europa está a atravessar dias de calor intenso, com cerca de 94 milhões de pessoas expostas a temperaturas superiores a 35 graus Celsius esta quarta-feira. França e Espanha são os países mais afetados, mas a subida das temperaturas também deverá sentir-se em Portugal.

Os dados foram reunidos pela agência AFP, com base nas previsões do serviço meteorológico alemão e nas projeções populacionais para 2025 do Joint Research Centre, e mostram que mais de 350 milhões de pessoas na Europa, excluindo a Turquia, poderão enfrentar temperaturas acima dos 30 graus.

França e Espanha concentram maior impacto

Na União Europeia, mais de 90 milhões de pessoas deverão ser afetadas por temperaturas superiores a 35 graus. França continental e Espanha concentram a maior parte dos casos, com cerca de 50 milhões de pessoas expostas em território francês e mais de 20 milhões em Espanha.

No caso espanhol, a previsão aponta para que cerca de 38 milhões de habitantes sintam temperaturas acima dos 30 graus. Em França, praticamente toda a população continental deverá enfrentar valores elevados durante o dia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além destes países, também Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Itália, Portugal, Alemanha e Hungria deverão ser atingidos pela vaga de calor.

Temperaturas podem estar subestimadas nas cidades

A análise combina previsões meteorológicas com a distribuição da população para estimar o número de pessoas afetadas. O modelo utilizado tem uma resolução aproximada de 6,5 quilómetros, mas não consegue representar totalmente o efeito das chamadas ilhas de calor urbanas.

David Jablonski, da organização austríaca Klimadashboard, explicou à AFP que os números apresentados poderão até estar abaixo da realidade nas grandes cidades, onde o calor tende a ser mais intenso devido à concentração de edifícios e superfícies que acumulam temperatura.

A Europa tem enfrentado episódios de calor cada vez mais frequentes e intensos, com impacto na saúde pública, no consumo de energia e no risco de incêndios rurais.

Temas

calor
temperaturas
europa
Meteorologia

Leia também

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

O Kremlin saiu esta segunda-feira em defesa do teste de um míssil balístico lançado pela China para o oceano Pacífico, considerando que Pequim exerceu um "direito soberano". O ensaio militar gerou críticas da Austrália, Japão e Nova Zelândia, numa altura de crescente tensão na região do Indo-Pacífico
Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Mais vistos

Destaques