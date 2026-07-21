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Mais de 645 milhões de pessoas vivem com fome e mundo continua longe da meta de 2030

O número voltou a diminuir pelo terceiro ano consecutivo, mas continua muito acima dos níveis anteriores à pandemia. A ONU avisa que o ritmo dos progressos continua a ser insuficiente para erradicar a fome até 2030.
Redação
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Mais de 645 milhões de pessoas vivem com fome e mundo continua longe da meta de 2030
AP

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A fome no mundo voltou a recuar em 2025, mas continua a afetar cerca de 645 milhões de pessoas, quase metade das quais vive em África, segundo o mais recente relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

De acordo com o documento, 7,8% da população mundial enfrentava situações de fome no ano passado. Embora os indicadores tenham melhorado pelo terceiro ano consecutivo, a organização considera que o ritmo dos progressos está longe do necessário para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030.

África continua a ser a região mais afetada

Dos cerca de 645 milhões de pessoas subalimentadas, 309 milhões vivem em África, onde uma em cada cinco pessoas sofre de subalimentação crónica. A Ásia concentra 292 milhões de casos e a América Latina e Caraíbas cerca de 32 milhões.

Segundo David Laborde, diretor da divisão de economia agroalimentar da FAO, "o centro de gravidade da fome deslocou-se da Ásia para África".

O responsável sublinhou ainda que "há 25 anos, a China ainda tinha um problema de fome, que conseguiu resolver", acrescentando que "a Índia também tem um problema, mas está a envidar grandes esforços para o resolver ativamente".

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ONU diz que progressos ainda são insuficientes

Apesar da tendência de melhoria, a FAO alerta que o número de pessoas afetadas continua muito acima dos níveis registados antes da pandemia.

"As melhorias continuam a ser frágeis, distribuídas de forma desigual e insuficientes para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. É preciso acelerar os avanços", afirmou o economista-chefe da FAO, Máximo Torero.

As projeções da ONU apontam para que, em 2030, entre 510 e 520 milhões de pessoas continuem a sofrer de fome, sendo que mais de metade viverá em África.

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