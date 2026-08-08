Mais de 50 corpos encontrados em decomposição numa funerária em Chicago. Terão sido guardados em "condições deploráveis"

Moradores dos arredores da funerária testemunharam o cheiro dos corpos, descrevendo-o como “cheiro a rato morto”.

Dezenas de corpos em decomposição foram encontrados numa funerária em Chicado, nos Estados Unidos da América, num caso que está a intrigar todo o estado norte-americano.

Segundo a CNN Internacional, que cita as autoridades envolvidas, foram encontrados mais de 50 corpos “em vários estados de decomposição” na funerária South Chicago Chapel.

Os corpos terão sido mantidos numa área não refrigerada, em “condições deploráveis”, incluindo infestação de roedores, que causou a “decomposição e infestação de larvas nos corpos”.

As autoridades informam que, neste momento, estão a avaliar as condições dos restos mortais e a identificar os corpos. “Este processo pode levar dias para garantir o encaminhamento adequado”, pode ler-se no comunicado.

Moradores dos arredores da funerária testemunharam o cheiro dos corpos, descrevendo-o como “cheiro a rato morto”. “Cheirava sempre muito mal, era tão mau”, afirmou um dos moradores à CNN.

O Departamento de Regulamentação Profissional suspendeu temporariamente a licença do agente funerário e embalsamador ao concluir que “a continuidade da sua atividade constitui um perigo para a segurança, interesses e bem-estar públicos”.