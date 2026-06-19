Mais de 20 portugueses pediram asilo no Reino Unido em 2025

Dados do Ministério do Interior britânico revelam que 24 cidadãos portugueses requereram asilo no ano passado. Governo britânico diz que a maioria dos pedidos é recusada ou retirada e prepara mudanças nas regras de apoio aos requerentes

Vinte e quatro cidadãos portugueses apresentaram pedidos de asilo no Reino Unido em 2025, integrando um grupo vasto de cidadãos de países considerados “seguros” que beneficiaram de alojamento e apoios públicos enquanto os processos eram analisados, de acordo com dados do Ministério do Interior britânico divulgados pelo Daily Telegraph. A maioria destes processos acabou por ser recusada ou retirada.

Segundo o jornal britânico, o número de pedidos apresentados por portugueses foi idêntico ao registado por cidadãos italianos (24) e superior ao de países como França (12) e Suécia (11). Os Estados Unidos lideraram a lista, com 156 requerentes, seguindo-se a Polónia (88) e a Roménia (68).

Um porta-voz do Ministério do Interior britânico esclareceu que "a maioria dos pedidos de asilo provenientes destes países é rejeitada ou retirada", acrescentando que apenas 3% dos pedidos apresentados por cidadãos de países considerados seguros foram deferidos no último ano.

"Os pedidos de asilo são avaliados caso a caso e aqueles cujos requerentes não necessitem de proteção serão recusados", afirmou, citado pela agência Lusa.

Alguns requerentes recebem alojamento e apoio financeiro

Enquanto aguardam uma decisão sobre o pedido de proteção internacional, os requerentes de asilo sem meios de subsistência podem beneficiar de apoio do Estado britânico.

Segundo o Daily Telegraph, esse apoio inclui alojamento temporário — frequentemente em hotéis — e um subsídio semanal de 49,18 libras (cerca de 57 euros), destinado a despesas essenciais como alimentação, vestuário e produtos de higiene.

O jornal refere ainda que alguns pedidos são apresentados por pessoas sujeitas a ordens de deportação, que recorrem ao processo de asilo para suspender temporariamente a expulsão do país.

Especialistas ouvidos pelo jornal salientam também que alguns requerentes podem integrar processos apresentados por familiares de outras nacionalidades, não significando necessariamente que tenham iniciado autonomamente um pedido de proteção internacional.

Reino Unido quer alterar regras de apoio

Atualmente, a legislação britânica obriga o Estado a garantir apoio material aos requerentes de asilo que demonstrem não dispor de recursos financeiros suficientes enquanto os processos estão em análise.

Contudo, o Governo britânico pretende alterar este regime, tornando a atribuição de alojamento e apoios sociais uma decisão discricionária, em vez de uma obrigação legal.