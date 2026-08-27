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Mãe saiu para fumar um cigarro e viu o comboio partir com os filhos: irmãos de 13 anos e oito meses viajaram 140 quilómetros sozinhos

As autoridades contactaram a operadora ferroviária, que garantiu que os dois irmãos chegavam em segurança ao destino.
Redação
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Mãe saiu para fumar um cigarro e viu o comboio partir com os filhos: irmãos de 13 anos e oito meses viajaram 140 quilómetros sozinhos
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Adolescente de 17 anos atropela casal de mota: os dois morreram dias depois do acidente. Jovem estava embriagado

Tudo aconteceu na Alemanha, na madrugada de quarta-feira. Aquilo que era para ser uma viagem normal de uma mãe com os seus dois filhos menores rapidamente se transformou num momento de puro pânico. 

De acordo com a imprensa local, a progenitora terá saído do comboio numa das paragens, na estação de Mahnnheim, para fumar um cigarro. Quando voltou para ir ter com as crianças, de oito meses e 13 anos, reparou que as portas do comboio já estavam fechadas. Apesar das tentativas de as abrir, o comboio já estava de partida. 

As duas crianças ficaram sozinhas a bordo.

A mãe contactou de imediato as autoridades, pouco antes das 2h00, tendo informado que as crianças seguiam sozinhas no comboio com destino a Estugarda, a cerca de 140 quilómetros de onde ficou sem eles.

As autoridades contactaram a operadora ferroviária, que garantiu que os dois irmãos chegavam em segurança ao destino. Cerca de meia hora depois, o comboio chegou a Estugarda, onde as crianças eram esperadas por agentes da Polícia Federal. Os dois irmãos foram depois entregues a um familiar.

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