Mãe saiu para fumar um cigarro e viu o comboio partir com os filhos: irmãos de 13 anos e oito meses viajaram 140 quilómetros sozinhos

As autoridades contactaram a operadora ferroviária, que garantiu que os dois irmãos chegavam em segurança ao destino.

Tudo aconteceu na Alemanha, na madrugada de quarta-feira. Aquilo que era para ser uma viagem normal de uma mãe com os seus dois filhos menores rapidamente se transformou num momento de puro pânico.

De acordo com a imprensa local, a progenitora terá saído do comboio numa das paragens, na estação de Mahnnheim, para fumar um cigarro. Quando voltou para ir ter com as crianças, de oito meses e 13 anos, reparou que as portas do comboio já estavam fechadas. Apesar das tentativas de as abrir, o comboio já estava de partida.

As duas crianças ficaram sozinhas a bordo.

A mãe contactou de imediato as autoridades, pouco antes das 2h00, tendo informado que as crianças seguiam sozinhas no comboio com destino a Estugarda, a cerca de 140 quilómetros de onde ficou sem eles.

As autoridades contactaram a operadora ferroviária, que garantiu que os dois irmãos chegavam em segurança ao destino. Cerca de meia hora depois, o comboio chegou a Estugarda, onde as crianças eram esperadas por agentes da Polícia Federal. Os dois irmãos foram depois entregues a um familiar.