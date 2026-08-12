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Mãe e bebé de apenas seis meses resgatados com vida após várias horas debaixo dos escombros na Colômbia

Depois de um sismo que provocou, pelo menos, 240 vítimas, um momento de esperança surgiu em Cali.
Redação
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Uma mãe e um bebé de apenas seis meses foram resgatados com vida dos escombros de um prédio de cinco andares que desabou totalmente, em Cali, uma das cidades mais afetadas pelo sismo de magnitude 7,4 que atingiu o país esta segunda-feira.

No mesmo local, as equipas continuam as operações de resgate, com vista a resgatar mais cerca de 10 pessoas que se acredita estarem vivas debaixo dos escombros.

O último balanço oficial da tragédia dava conta de 240 mortos e mais de 600 feridos, com dezenas de edifícios destruídos. As cidades mais afetadas foram Cali e Pereira.

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Sismo na Colômbia
Resgate em Cali
Bebé de seis meses
Operações de resgate

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