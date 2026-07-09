Mãe culpou vacinas pela morte dos filhos gémeos de 18 meses. Acabou acusada de duplo homicídio

Andrea Shaw acabou por ser detida no dia 30 de junho, com uma fiança de dois milhões de dólares.

Começou por dizer que os seus filhos gémeos de 18 meses morreram após receberem três vacinas no ano passado. Foi esta semana acusada de homicídio.

Tyson e Dallas foram encontrados mortos na sua cama partilhada no dia 1 de maio do ano passado. As autoridades estiveram no local, em Idaho, após receberem o alerta. “Ao chegar, os polícias encontraram duas crianças mortas, irmãos gémeos, numa cama compartilhada”, afirmou um dos agentes, citado pelo The Guardian, que já nessa altura informou que não se descartava a hipótese de homicídio, embora a mãe das crianças não fosse a primeira suspeita.

Dias após a morte dos dois bebés, Andrea Shaw e o seu marido participaram num podcast produzido pela organização antivacinas Children’s Health Defense (liderada anteriormente pelo Secretário de Saúde de Donald Trump), onde a progenitora alegou que foram vacinas a causa da morte dos filhos.

"Então, a forma como me disseram, especialmente no segundo dia de interrogatório, [foi] que disseram que não era médico e que determinaram asfixia. E que supostamente tive um apagão avassalador pós-parto e fiz isso com meus filhos", afirmou no podcast.

A mesma versão foi contada pelo advogado da mulher, Joseph Filicetti, à estação KTVB de Boise. “Eles estavam a ver isso como uma morte por vacina, e ainda acredito que seja isso”, começou por afirmar. “Não sou especialista médico, mas os especialistas médicos que tenho passam por uma série de etapas ao analisar diferentes complicações”, disse Filicetti, mas sem quaisquer provas das alegações.

Shaw acabou por ser detida no dia 30 de junho, com uma fiança de dois milhões de dólares (1,75 milhões de euros).

A KTVB, estação de televisão norte-americana sediada em Boise, a acusação que alega que Shaw sufocou os dois filhos de 18 meses, sem qualquer ligação às vacinas administradas anteriormente.

Shaw está, então, fortemente indiciada pelo homicídio dos dois filhos em primeiro grau. O caso está agora em tribunal para resolução do processo judicial.