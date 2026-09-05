Mãe acusada de matar filho de dois anos nos EUA estava obcecada com caso Lindsay Clancy

Corie Walsh, de 38 anos, foi acusada de três crimes de homicídio em primeiro grau depois de o filho de dois anos ter sido encontrado morto numa casa em Frankfort, no Illinois. Horas antes, a mãe estaria a acompanhar através de um grupo de mensagens o julgamento de Lindsay Clancy, acusada de matar os três filhos.

O caso está a chocar a comunidade de Frankfort, no estado norte-americano do Illinois. Corie Walsh, de 38 anos, é acusada de ter matado o próprio filho, de apenas dois anos, numa casa onde se encontrava também outra criança. As outras duas crianças da família estavam na escola quando a polícia foi chamada ao local.

A mulher enfrenta três acusações de homicídio em primeiro grau e encontra-se sob custódia das autoridades. Depois de receber tratamento médico no hospital, foi transferida na sexta-feira para o Will County Adult Detention Facility, onde aguarda uma audiência de detenção marcada para terça-feira, 8 de setembro.

Os documentos judiciais revelam pormenores particularmente perturbadores sobre a morte da criança e apontam também para uma ligação ao mediático caso de Lindsay Clancy.

Criança encontrada morta na cave

A polícia de Frankfort foi chamada à residência, situada no quarteirão 22700 de Brook Stone Court, cerca das 16h00 de terça-feira, depois de um vizinho de 17 anos ter ligado para o 112 norte-americano a pedir ajuda.

Quando chegaram ao local, os agentes encontraram o menino de dois anos a receber manobras de reanimação por parte do adolescente. A criança foi transportada para um hospital da região, mas acabou por morrer.

Segundo os documentos do processo, o jovem encontrou o menino "pendurado na cave, num dispositivo preso a uma viga". A autópsia determinou que a causa da morte foi asfixia.

As autoridades encontraram ainda Walsh numa banheira no piso superior, rodeada por uma poça de sangue. De acordo com os documentos judiciais, apresentava "cortes nos pulsos e nas coxas".

Naquele momento, encontrava-se também na habitação outra criança, que não sofreu ferimentos. As outras duas crianças da família estavam na escola e regressaram a casa aproximadamente quando os agentes chegaram. O pai encontrava-se fora do estado.

O que Lindsay Clancy tem a ver com o caso?

Um dos elementos que mais atenção está a despertar na investigação é o alegado interesse de Walsh no julgamento de Lindsay Clancy, um caso que chocou os Estados Unidos.

Os procuradores afirmam que Walsh tinha "ficado muito envolvida no julgamento do homicídio de Lindsay Clancy". Segundo a acusação, a mulher fazia parte de um grupo de mensagens dedicado ao caso e estaria a trocar mensagens sobre o julgamento apenas algumas horas antes da morte do filho.

O julgamento de Clancy terminou na sexta-feira sem um veredicto. O juiz declarou um mistrial, depois de os jurados não conseguirem chegar a uma decisão unânime.

Clancy estava acusada de matar os três filhos pequenos, num caso que também envolveu uma discussão sobre o seu estado de saúde mental.

A CBS News refere que, para a acusação, as mensagens trocadas por Walsh podem assumir uma importância central no processo.

O analista jurídico da estação Irv Miller considerou que essas mensagens poderão tornar-se uma das principais peças da acusação: "Isso será a prova A dos procuradores, será a primeira coisa dita no discurso de abertura, a primeira prova que vão apresentar e a última coisa que vão dizer nas alegações finais".

Procuradores dizem que crime foi planeado

A acusação sustenta que Walsh terá planeado a morte do filho. A defesa apresenta, contudo, uma versão diferente e afirma que a mulher estaria a atravessar um episódio psicótico no momento dos acontecimentos.

Num comunicado, o advogado de Walsh afirmou: "É também uma tragédia que a própria Corie estivesse a sofrer um episódio psicótico no momento em que isto aconteceu. Esperamos que, através de uma apresentação e investigação exaustivas dos factos, todos consigamos compreender este desgosto pelo que ele é".

As autoridades alegam ainda que Walsh terá explicado aos agentes porque matou o filho. Segundo os documentos judiciais, terá dito que o fez porque a criança era um "demónio" e o "Anticristo", tendo também fornecido pormenores sobre a forma como o crime terá sido cometido.

O analista jurídico Irv Miller alertou, por outro lado, para o risco de o conhecimento prévio do caso Clancy influenciar futuros jurados.

"Não queremos jurados tão familiarizados com o caso Clancy que usem isso a favor ou contra a arguida no condado de Will", afirmou.

Walsh permanece detida na cadeia do condado de Will. A primeira audiência em tribunal está marcada para 8 de setembro.

As autoridades do Illinois Department of Child and Family Services indicaram à CBS News Chicago que não tinham tido qualquer contacto anterior com a família até terça-feira. O organismo está agora envolvido na investigação.