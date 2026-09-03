Luto na Disney: morre aos 33 anos Carla Jeffery, de “Zombies”

Carla Jeffery ficou conhecida por interpretar Bree na saga “Zombies”, da Disney. A morte foi confirmada pela agência que representava a atriz, que não revelou a causa.

Carla Jeffery ficou conhecida por uma personagem que acompanhou uma geração de espectadores da Disney. A atriz interpretou Bree Prattle nos três primeiros filmes da saga “Zombies” e morreu esta terça-feira, dia 1 de setembro, aos 33 anos.

A notícia foi tornada pública pela Alexanders Talent Management, agência que representava Jeffery desde os 12 anos. A empresa confirmou a morte numa publicação nas redes sociais, mas não revelou a causa.

A agência descreveu Carla Jeffery como alguém que, ao longo de mais de duas décadas, passou de uma jovem atriz a uma mulher e profissional que era vista como parte da própria família.

"Os nossos corações estão destroçados pela perda da nossa querida Carla Jeffery.", pode ler-se na nota. "Durante mais de 20 anos, Carla fez parte da família Alexanders Talent Management, e acompanhar o seu crescimento, desde uma jovem talentosa à bela e vibrante mulher e atriz que se tornou, foi um privilégio incrível."

A morte foi também recebida com surpresa pelos colegas com quem trabalhou na Disney. Chandler Kinney, Milo Manheim e Trevor Tordjman, entre outros elementos do elenco de “Zombies”, partilharam mensagens de despedida nas redes sociais.

Bree tornou-se a personagem mais reconhecida

Foi através de Bree que Carla Jeffery ganhou maior visibilidade junto do público juvenil.

A personagem fazia parte do universo de Seabrook e era uma das figuras próximas de Addison, protagonista interpretada por Meg Donnelly. Jeffery participou no primeiro “Zombies”, lançado em 2018, e voltou a interpretar Bree em “Zombies 2” e “Zombies 3”.

A atriz também esteve ligada à versão animada da história, “Zombies: The Re-Animated Series”.

A saga acompanhava a convivência entre humanos e zombies numa comunidade onde as diferenças entre os dois grupos estavam no centro da história. O primeiro filme deu origem a várias sequelas e transformou parte do elenco em rostos conhecidos do Disney Channel.

A representação começou quando tinha 12 anos

Muito antes de chegar à Disney, Jeffery já tinha começado a construir uma carreira em Hollywood.

A atriz nasceu em Houston, no Texas, em 1993, e teve o primeiro crédito no cinema em “Phat Girlz”, comédia protagonizada por Mo'Nique, em 2006. Tinha então 12 anos.

Nos anos seguintes, foi acumulando participações em diferentes produções televisivas. Entre os trabalhos estão “Good Luck Charlie”, “Shake It Up!”, “iCarly”, “Southland”, “Scream Queens” e “American Vandal”. Teve ainda uma participação recorrente em “Curb Your Enthusiasm”, série de Larry David.

A carreira acabou por atravessar diferentes géneros e públicos, embora tenha sido a passagem por “Zombies” que lhe trouxe maior reconhecimento.