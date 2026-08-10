Lisboa volta a receber realeza europeia: príncipe Sverre Magnus da Noruega segue os passos de Sofía e vem estudar para a capital

O filho mais novo dos príncipes herdeiros da Noruega vai frequentar o Forward College e começa o curso em Lisboa. Tal como a infanta espanhola, passará depois por Paris e Berlim.

Lisboa vai receber mais um membro de uma família real europeia no próximo ano letivo. O príncipe Sverre Magnus da Noruega, de 20 anos, vai estudar no Forward College, instituição de ensino superior com campus em Lisboa, Paris e Berlim, anunciou em comunicado a Casa Real norueguesa.

O filho mais novo do príncipe herdeiro Haakon e da princesa Mette-Marit vai iniciar este outono uma licenciatura em Gestão de Empresas, começando o percurso académico na capital portuguesa. A formação prevê que passe um ano em cada uma das três cidades europeias.

A escolha faz com que Sverre Magnus siga, em grande medida, os passos da infanta Sofía de Espanha, irmã mais nova da princesa Leonor. A filha dos reis Felipe VI e Letizia começou no ano passado os estudos precisamente no Forward College, em Lisboa, onde frequentou o primeiro ano de Ciências Políticas e Relações Internacionais.

De Lisboa para Paris e depois Berlim

O percurso académico de Sverre Magnus será dividido por três capitais europeias.

O príncipe começará por Lisboa, onde frequentará o primeiro ano do curso. No segundo ano deverá mudar-se para Paris, seguindo-se Berlim no terceiro e último ano.

O modelo é uma das características do Forward College, que organiza a licenciatura em três etapas, permitindo aos estudantes viver e estudar em diferentes cidades europeias ao longo da formação. A instituição é afiliada à Universidade de Londres.

O programa escolhido pelo príncipe norueguês inclui áreas como economia, estatística e contabilidade, segundo a informação divulgada pela Casa Real norueguesa.

Quem é Sverre Magnus?

Nascido a 3 de dezembro de 2005, Sverre Magnus é o segundo filho dos príncipes herdeiros Haakon e Mette-Marit e o irmão mais novo da princesa Ingrid Alexandra.

Ocupa atualmente o terceiro lugar na linha de sucessão ao trono norueguês, atrás do pai e da irmã mais velha.

Apesar da posição na família real, Sverre Magnus não é um herdeiro direto ao trono, uma vez que a sucessão privilegia a irmã mais velha.

Nos últimos anos, começou também a participar mais regularmente em acontecimentos oficiais da monarquia norueguesa.

Uma escolha diferente da irmã

A decisão de Sverre Magnus surge num momento em que também a irmã está a definir o seu percurso académico.

A princesa Ingrid Alexandra iniciou estudos na Universidade de Sydney, na Austrália, na área das Ciências Sociais, com especialização em Relações Internacionais e Política.

Contudo, segundo o mesmo comunicado, irá passar parte do próximo ano académico na Noruega, permitindo-lhe ficar mais próxima da família.

A diferença entre os percursos dos dois irmãos é evidente: enquanto Ingrid Alexandra escolheu uma universidade australiana, Sverre Magnus optou por uma formação internacional concentrada em três capitais europeias.