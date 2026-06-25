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Lionel Richie abandona o palco após sentir-se mal durante concerto

O artista de 77 anos deu por encerrado o espetáculo 55 minutos após o começo.
Redação
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Lionel Richie abandona o palco após sentir-se mal durante concerto
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O cantor norte-americano Lionel Richie foi obrigado a interromper o concerto de abertura da sua nova digressão depois de se sentir mal durante a atuação em St. Paul, no estado norte-americano do Minnesota.

O artista de 77 anos estava a atuar na Grand Casino Arena quando começou a demonstrar sinais de desconforto, o que o obrigou a sentar-se. Segundo vários relatos e vídeos partilhados nas redes sociais, Richie revelou ao público que se sentia tonto durante a interpretação de um dos seus maiores êxitos, "Dancing on the Ceiling".

Durante a atuação, o cantor acabou por brincar com a situação, afirmando que, quando alguém se sente tonto, o melhor é sentar-se. Apesar disso, ainda conseguiu interpretar mais um tema ao piano, "Three Times a Lady", antes de abandonar temporariamente o palco.

Concerto terminou mais cedo

Após uma pausa não programada de cerca de 40 minutos, os músicos regressaram ao palco para informar o público de que Lionel Richie não iria continuar o espetáculo devido ao seu estado de saúde. A informação foi transmitida pelo saxofonista Dino Soldo.

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O concerto estava previsto durar cerca de 90 minutos, mas acabou por terminar ao fim de aproximadamente 55 minutos.

Possível desidratação

Embora não tenha sido divulgado qualquer boletim clínico oficial, John Paris admitiu ao Star Tribune que a indisposição poderá ter sido provocada por desidratação.

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