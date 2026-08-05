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Lionel Messi faz donativo de 80 mil euros para recuperar zona destruída pelos fogos em Madrid

O donativo do internacional argentino será aplicado na recuperação dos municípios mais afetados pelos incêndios florestais que consumiram mais de 27 mil hectares na região.
Redação
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Lionel Messi faz donativo de 80 mil euros para recuperar zona destruída pelos fogos em Madrid
AP

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Lionel Messi voltou a associar-se a uma causa solidária, desta vez em Espanha. O futebolista argentino do Inter Miami doou 80 mil euros para apoiar a reconstrução da Sierra Oeste da Comunidade de Madrid, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios florestais que devastaram a região nas últimas semanas.

O anúncio foi feito pela presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, através da rede social X, onde agradeceu publicamente o gesto ao internacional argentino.

"(...) os madrilenhos esperam recebê-lo de volta em breve para lhe dar os aplausos que merece.", pode ler-se na nota.

Incêndio destruiu centenas de habitações

O incêndio florestal consumiu mais de 27 mil hectares, afetou 17 municípios e obrigou à evacuação de mais de 55 mil pessoas. De acordo com as estimativas provisórias das autoridades regionais, cerca de 100 habitações foram destruídas e mais de 300 sofreram danos.

Apesar de esta ser a segunda noite consecutiva sem novos focos, continuam a decorrer operações de vigilância e recuperação nas zonas atingidas, mantendo-se algumas restrições de acesso a áreas florestais e infraestruturas afetadas.

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Histórico de ações solidárias

A doação insere-se no histórico de iniciativas solidárias de Lionel Messi. Através da Fundação Leo Messi, criada em 2007, o internacional argentino tem apoiado projetos ligados à saúde, educação e inclusão social de crianças e jovens em diferentes países.

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