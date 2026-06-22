Keir Starmer demite-se e deixa Governo britânico em crise: sucessor será escolhido em setembro

Primeiro-ministro britânico anuncia saída da liderança do Partido Trabalhista e inicia processo que deverá levar à sua substituição em Downing Street, após meses de pressão interna e queda de popularidade

Keir Starmer anunciou esta segunda-feira a demissão da liderança do Partido Trabalhista, abrindo caminho à sua saída do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. O líder britânico permanecerá em funções até ser escolhido um sucessor, num processo que deverá estar concluído antes do regresso do Parlamento em setembro.

A decisão surge dois anos depois da vitória histórica dos trabalhistas nas eleições gerais, numa altura em que Starmer enfrentava uma crescente contestação interna, agravada pelos maus resultados nas eleições locais e regionais de maio.

Numa declaração junto da residência oficial em Downing Street, o primeiro-ministro britânico confirmou que aceitou a resposta do próprio partido e anunciou o calendário para a sucessão.

“Aceito essa resposta com dignidade”

Keir Starmer admitiu que a principal questão dentro do Partido Trabalhista era saber se continuava a ser a melhor opção para liderar a formação nas próximas eleições gerais.

“A questão que o meu partido coloca agora é se estou em melhor posição para nos liderar nas próximas eleições gerais. Ouvi a resposta do meu grupo parlamentar a essa questão. E aceito essa resposta com dignidade”, afirmou.

O primeiro-ministro explicou que vai iniciar o processo interno para escolher o novo líder trabalhista, prevendo que a sucessão esteja concluída antes do regresso dos deputados ao Parlamento.

“Vou solicitar ao Comité Executivo Nacional do Partido Trabalhista que estabeleça um calendário, com o início das candidaturas a 9 de julho e a sua conclusão antes das férias parlamentares de verão (16 de julho). No caso de haver uma disputa, isto garantirá que um novo líder esteja em funções antes do regresso do Parlamento em setembro”, anunciou.

Starmer fica em funções até escolha do sucessor

Apesar da demissão da liderança partidária, Keir Starmer continuará temporariamente como primeiro-ministro até que seja encontrado um novo líder do Partido Trabalhista.

“Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir uma transição de poder ordenada. Darei ao meu sucessor o meu apoio total e inequívoco, sabendo que ele herdará um Reino Unido muito mais forte e mais justo do que aquele que herdei há dois anos”, garantiu.

O chefe do Governo britânico revelou ainda que falou com o rei Carlos III para comunicar a decisão. A saída de Downing Street deverá acontecer depois da eleição interna do Partido Trabalhista.

Pela tradição constitucional britânica, o novo líder trabalhista será convidado a formar Governo por ter maioria parlamentar, sem necessidade de convocar eleições antecipadas.

Pressão interna após queda de popularidade

A decisão de Starmer surge depois de meses de dificuldades políticas. A impopularidade refletida nas sondagens, aliada a vários erros políticos e aos resultados negativos nas eleições locais e regionais, aumentou a pressão dentro do Partido Trabalhista.

O líder britânico chegou ao poder em 2024 com uma maioria absoluta expressiva, colocando fim a 14 anos de oposição dos trabalhistas. No entanto, a perda de apoio popular e a contestação interna acabaram por acelerar o processo de sucessão.

Na sua declaração de despedida, Starmer recordou o percurso feito desde a chegada ao Governo e terminou com uma mensagem dedicada à família.

“Quando deixar o cargo mais importante do país, vou dedicar mais tempo à tarefa mais importante: ser o melhor marido possível para a minha fantástica esposa, Vic, que tem sido um pilar ao meu lado nos bons e maus momentos, e ser o melhor pai possível para os meus lindos filhos, que são o meu orgulho e a minha alegria”, disse.