Kate Middleton percorre 37 quilómetros em menos de 24 horas para apoiar doentes com cancro

O desafio é um famoso evento de resistência e montanhismo no Reino Unido que consiste em escalar as montanhas mais altas da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales dentro de um período limite de 24 horas.

A princesa de Gales surpreendeu os seus seguidores ao anunciar que completou um dos percursos mais famosos da Grã-Bretanha: o National Three Peaks Challenge (Desafio Nacional dos Três Picos, em tradução livre).

Foi um desafio onde caminhou cerca de 37 quilómetros em menos de 24 horas com o propósito de angariar fundos para o Royal Marsden Cancer Charity, a organização parceira do hospital onde a princesa de Gales realizou o seu tratamento após ter sido diagnosticada, em fevereiro de 2024, com a doença.

Em que consiste o desafio?

O desafio é um famoso evento de resistência e montanhismo no Reino Unido que consiste em escalar as montanhas mais altas da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales dentro de um período limite de 24 horas.

O trajeto consiste em subir até ao cume das montanhas Ben Nevis (Escócia, a 1.345 metros de altitude), Scafell Pike (Inglaterra, 978 metros de altitude) e Monte Snowdon/Yr Wyddfa (País de Gales, a 1.085 metros). São cerca de 600 quilómetros entre o início e o fim do itinerário.

Para cumprir o desafio em 24 horas, não só há uma grande exigência de esforço físico, como psicológico, uma vez que é pouco provável que exista uma altura de descanso devido.

O caso de Kate Midlleton

A publicação de superação de Kate foi publicada no Instagram que partilha com o marido. "Todos os anos, centenas de milhares de pessoas neste país ouvem as palavras que ninguém quer ouvir. O que se segue é uma jornada que põe à prova todas as dimensões do nosso ser: física, emocional, psicológica e espiritual", começa por escrever, acompanhando uma imagem sua durante o desafio.

Kate Middleton terá iniciado o desafio na noite de sábado, completando-o nas 24 horas seguintes. A fotografia que acompanha o seu texto foi tirada no cume da montanha de Ben Nevis. À chegada ao último ponto do itinerário, a princesa foi recebida pelo marido, William, pelos filhos, George, Charlotte e Louis, pelos pais, Carole e Michael Middleton e pelo irmão, James Middleton.

"O cancro não afeta apenas o corpo. Ele transforma a maneira como pensamos e sentimos, impactando profundamente todos os aspetos da vida. Sei disso por experiência própria e sei que a jornada durante e após o tratamento exige mais do que apenas medicamentos", aponta. Recorde-se que Kate Middleton anunciou no início de 2025 que o seu cancro estaria em remissão. Nem a princesa de Gales, nem a Casa Real britânica revelaram mais detalhes sobre a doença.

Kate explica que aceitou o desafio "não apenas como um esforço físico, mas como uma oportunidade de explorar a vida além do diagnóstico e de retribuir à sociedade", enaltecendo o Royal Marsden como um "lugar de grande significado" para si.

"A cura, seja ela pessoal ou coletiva, não se resume a corrigir o que não vai bem. Trata-se de encontrar equilíbrio na forma como vivemos: entre o esforço e a aceitação, entre o controlo e a confiança, entre o pensar e o simplesmente ser. Afinal, a coragem não consiste apenas em seguir em frente. Consiste em saber manter-se firme, conectado e presente, independentemente do terreno ou da paisagem que se atravessa", termina o texto, sensibilizando o seu público para a luta contra o cancro.

Vídeos partilhados na rede social X mostram a princesa de Gales a caminhar entre os restantes montanhistas.