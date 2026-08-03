Jovem promessa do futebol marroquino morre na travessia de Ceuta aos 20 anos

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Uma jovem promessa do futebol marroquino de apenas 20 anos está entre as 88 vítimas mortais na travessia de Ceuta registadas nos últimos dias após a crise migratória que levou cerca de 60 mil pessoas a cruzarem a fronteira entre Marrocos e Espanha. A informação foi confirmada pelo clube pelo qual jogava atualmente, o Maghreb Atlético Tetuán.
Faten Ben Amar El Azizi era considerada uma jovem estrela do futebol no país africano. O clube que representava recorda que o seu sonho “terminou antes mesmo de começar”. O clube africano destaca a determinação da jovem, que procurava uma oportunidade de construir uma vida melhor “do outro lado da fronteira”.
O Maghreb Atlético Tetuán lamentou ainda a perda de jovens nas travessias de migração irregular, alertando para o perigo de tragédia.
Também a União Marroquina de Futebolistas Profissionais (UMPF) lamentou a morte da jovem marroquina nas suas redes sociais, prestando condolências à família.
Embora as autoridades marroquinas continuem sem divulgar os números oficiais de vítimas, feridos ou desaparecidos da crise migratória, o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas afirmou este domingo que foram entregues 88 cadáveres na morgue que recebe os corpos dos migrantes que morreram na costa nos últimos dias.