segunda-feira, 03 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Jovem promessa do futebol marroquino morre na travessia de Ceuta aos 20 anos

A informação foi confirmada pelo clube pelo qual jogava atualmente, o Maghreb Atlético Tetuán. 
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Jovem promessa do futebol marroquino morre na travessia de Ceuta aos 20 anos
Redes sociais

Fim da onda de calor. Chuva está de regresso e temperaturas descem em quase todo o país

Relacionados

Crise em Ceuta: Marrocos aponta tráfico humano e desinformação nas redes sociais como principal causa

A maioria dos migrantes regressaram, entretanto, voluntariamente a Marrocos, segundo o Ministério da Administração Interna espanhol.
Crise em Ceuta: Marrocos aponta tráfico humano e desinformação nas redes sociais como principal causa

Crise em Ceuta agrava-se. Polícia confirma 71 mortos e calcula que 73.500 pessoas já abandonaram a cidade

As novas estimativas das autoridades espanholas mostram que a maioria dos migrantes que entrou ilegalmente no enclave já regressou a Marrocos, enquanto prosseguem as operações de busca nas águas da fronteira.
Crise em Ceuta agrava-se. Polícia confirma 71 mortos e calcula que 73.500 pessoas já abandonaram a cidade

Portugal reforça vigilância no Algarve após crise migratória em Ceuta

A Marinha e a Polícia Marítima reforçaram o controlo da fronteira marítima no Algarve, com patrulhas diárias por mar e terra, na sequência da entrada massiva de migrantes em Ceuta. O objetivo é prevenir situações de imigração irregular e outras atividades ilícitas
Portugal reforça vigilância no Algarve após crise migratória em Ceuta

Uma jovem promessa do futebol marroquino de apenas 20 anos está entre as 88 vítimas mortais na travessia de Ceuta registadas nos últimos dias após a crise migratória que levou cerca de 60 mil pessoas a cruzarem a fronteira entre Marrocos e Espanha. A informação foi confirmada pelo clube pelo qual jogava atualmente, o Maghreb Atlético Tetuán. 

Faten Ben Amar El Azizi era considerada uma jovem estrela do futebol no país africano. O clube que representava recorda que o seu sonho “terminou antes mesmo de começar”. O clube africano destaca a determinação da jovem, que procurava uma oportunidade de construir uma vida melhor “do outro lado da fronteira”.

O Maghreb Atlético Tetuán lamentou ainda a perda de jovens nas travessias de migração irregular, alertando para o perigo de tragédia. 

Também a União Marroquina de Futebolistas Profissionais (UMPF) lamentou a morte da jovem marroquina nas suas redes sociais, prestando condolências à família.

Embora as autoridades marroquinas continuem sem divulgar os números oficiais de vítimas, feridos ou desaparecidos da crise migratória, o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas afirmou este domingo que foram entregues 88 cadáveres na morgue que recebe os corpos dos migrantes que morreram na costa nos últimos dias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Ceuta
Crise migratória
Futebol
Marrocos
Espanha

Leia também

Homem de 26 anos confessa homicídio de escocesa encontrada dentro de uma mala em Atenas

De acordo com as autoridades, foi aberto um processo criminal por homicídio intencional, roubo e violação da lei relativa a armas.
Homem de 26 anos confessa homicídio de escocesa encontrada dentro de uma mala em Atenas

Mercadona despediu trabalhador que cuidava do irmão com deficiência depois de ter contratado um detetive para o vigiar

A Mercadona contratou um detetive para confirmar se um funcionário usava a redução de horário para cuidar do irmão, que tem uma deficiência de 65%. Só provou uma falha em 11 dias de vigilância. Justiça espanhola travou despedimento. Também em Portugal a lei impõe limites apertados a este tipo de vigilância.
Mercadona despediu trabalhador que cuidava do irmão com deficiência depois de ter contratado um detetive para o vigiar

Uso precoce de redes sociais afeta notas a Matemática e Português

Adolescentes que criam contas mais cedo nas redes sociais têm piores notas a Matemática e língua materna, perdendo o equivalente a seis meses de aulas
Uso precoce de redes sociais afeta notas a Matemática e Português

Mais vistos

Destaques