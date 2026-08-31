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Jovem português encontrado inconsciente no mar recupera após 79 minutos de manobras de reanimação

O jovem, de 26 anos, foi encontrado inconsciente no mar, na ilha de Zaquintos, na Grécia, e terá estado a cerca de 12 metros de profundidade. Várias pessoas participaram nas tentativas de reanimação, que se prolongaram durante mais de uma hora.
Redação
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Jovem português encontrado inconsciente no mar recupera após 79 minutos de manobras de reanimação

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Uma viagem de férias à ilha grega de Zaquintos transformou-se num momento dramático para um jovem português de 26 anos, que foi retirado inconsciente do mar e precisou de ser submetido a manobras de reanimação durante cerca de 79 minutos.

O incidente aconteceu a 21 de agosto, na zona de Korithi, quando o jovem, identificado como Álvaro pelo Correio da Manhã, foi encontrado dentro de água sem sinais de consciência. Segundo a imprensa local, terá sido localizado a uma profundidade de aproximadamente 12 metros.

A operação de socorro envolveu várias pessoas que se encontravam na zona, o comandante de uma embarcação turística, um médico que estava no local e equipas de emergência gregas.

Foi retirado da água sem sinais de consciência

De acordo com os relatos publicados pela imprensa grega, o jovem foi localizado dentro de água e rapidamente retirado para uma embarcação.

O alerta desencadeou uma operação de emergência. O português foi transportado até ao porto de Agios Nikolaos Volimon, onde já se encontrava um médico que iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar.

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Pouco depois chegaram equipas do serviço de emergência médica grego, que deram continuidade aos procedimentos de reanimação.

A intervenção prolongou-se durante cerca de 79 minutos, até ser recuperada a atividade cardíaca. O jovem foi posteriormente levado para o Hospital Geral de Zaquintos, onde ficou internado nos cuidados intensivos.

Uma longa luta para recuperar o batimento cardíaco

A duração das manobras de reanimação tornou o caso particularmente invulgar.

Segundo a imprensa local, os esforços começaram ainda durante a operação de transporte e continuaram depois da chegada ao porto, com diferentes equipas a assumir a intervenção.

A recuperação da atividade cardíaca permitiu transportar o jovem para o hospital, onde permaneceu inicialmente numa situação considerada crítica, mas estável.

As circunstâncias exatas que levaram o jovem a perder os sentidos dentro de água ainda não foram esclarecidas.

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Zaquintos
Grécia
Português
Turista
Inconsciente

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