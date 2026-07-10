Jovem migrante morre após nadar de Marrocos até Ceuta: corpo foi encontrado entre as rochas

Apenas este ano, já morreram 20 migrantes a atravessar a costa de Ceuta.

Um jovem migrante marroquino morreu em Ceuta depois de nadar desde Marrocos até à cidade espanhola. Após chegar a terra, tentou escalar uma colina para alcançar uma estrada, mas acabou por não sobreviver.

A informação foi avançada por um porta-voz da Guarda Civil à agência espanhola Efe, que indicou que tudo aconteceu na tarde desta quinta-feira.

A patrulha terrestre avistou um migrante perto da Enseada de Desnarigado, que relatou que tinha atravessado a zona que separa Marrocos de Ceuta com um companheiro, que terá perdido o equilíbrio e caído ao mar.

Após as buscas com uma mota de água na baía sul da cidade, que contaram com o auxílio do Grupo Especial de Atividades Subaquáticas (GEAS), o corpo foi localizado entre rochas.

O jovem não foi identificado. Sabe-se apenas que terá entre 20 e 25 anos e que estava de calções de banho. O corpo foi levado para a base do Serviço Marítimo da Guarda Civil para a realização da autópsia.

Apenas este ano, já morreram 20 migrantes a atravessar a costa de Ceuta.