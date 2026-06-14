Jovem de 21 morre após salto de 40 metros: empresa de rope jump ter-se-á "esquecido" da corda de segurança

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento em que atiram a jovem, com testemunhas depois a gritarem depois que faltava "a corda", que ficou esquecida em cima da ponte.

Uma jovem de 21 anos morreu após saltar de uma ponte enquanto praticava rope jump. Ao que tudo indica, a empresa ter-se-á "esquecido" de colocar a corda que a iria suportar e a rapariga caiu desamparada de uma altura de 40 metros.

Tudo aconteceu na manhã de sábado, em Limeira, São Paulo, no Brasil. A jovem já foi identificada pelo portal de notícias G1 como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento em que atiram a jovem, com testemunhas depois a gritarem depois que faltava "a corda", que ficou esquecida em cima da ponte.

Antes de saltar, a jovem tinha partilhado uma imagem nas suas redes sociais em formato "story", onde escreveu: "Quem foi o doido que me deixou pular de uma ponte?”. Publicou ainda outras imagens que mostravam as placas "Perigo" e "Risco de morte".

Numa nota divulgada pela Câmara Municipal de Limeira, a autarquia informa que o caso será levado a tribunal. "Desde o início de 2025, a administração municipal tem vindo a adotar medidas e a cobrar providências junto aos órgãos federais responsáveis pela área”, começam por dizer, acusando o Governo Federal de ser o responsável pela fiscalização e controlo de acesso àquela área. "Já havíamos encaminhado ofícios aos órgãos responsáveis cobrando medidas de segurança, mas nenhuma providência concreta foi adotada”, informam.

Já foram detidas seis pessoas na sequência da tragédia, com três ainda em prisão preventiva. Dois deles tentaram fugir por uma área de mata após o incidente, mas foram apanhados com a ajuda do helicóptero das autoridades.

O advogado dos três detidos em prisão preventiva afirmou, citado pelo G1, que aquela atividade não é regulamentada, mas também não é proíbida, descrevendo o caso como uma "triste fatalidade".