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Jovem de 21 morre após salto de 40 metros: empresa de rope jump ter-se-á "esquecido" da corda de segurança

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento em que atiram a jovem, com testemunhas depois a gritarem depois que faltava "a corda", que ficou esquecida em cima da ponte.
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Jovem de 21 morre após salto de 40 metros: empresa de rope jump ter-se-á "esquecido" da corda de segurança
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Uma jovem de 21 anos morreu após saltar de uma ponte enquanto praticava rope jump. Ao que tudo indica, a empresa ter-se-á "esquecido" de colocar a corda que a iria suportar e a rapariga caiu desamparada de uma altura de 40 metros.

Tudo aconteceu na manhã de sábado, em Limeira, São Paulo, no Brasil. A jovem já foi identificada pelo portal de notícias G1 como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento em que atiram a jovem, com testemunhas depois a gritarem depois que faltava "a corda", que ficou esquecida em cima da ponte.

Antes de saltar, a jovem tinha partilhado uma imagem nas suas redes sociais em formato "story", onde escreveu: "Quem foi o doido que me deixou pular de uma ponte?”. Publicou ainda outras imagens que mostravam as placas "Perigo" e "Risco de morte".

Numa nota divulgada pela Câmara Municipal de Limeira, a autarquia informa que o caso será levado a tribunal. "Desde o início de 2025, a administração municipal tem vindo a adotar medidas e a cobrar providências junto aos órgãos federais responsáveis pela área”, começam por dizer, acusando o Governo Federal de ser o responsável pela fiscalização e controlo de acesso àquela área. "Já havíamos encaminhado ofícios aos órgãos responsáveis cobrando medidas de segurança, mas nenhuma providência concreta foi adotada”, informam.

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Já foram detidas seis pessoas na sequência da tragédia, com três ainda em prisão preventiva. Dois deles tentaram fugir por uma área de mata após o incidente, mas foram apanhados com a ajuda do helicóptero das autoridades.

O advogado dos três detidos em prisão preventiva afirmou, citado pelo G1, que aquela atividade não é regulamentada, mas também não é proíbida, descrevendo o caso como uma "triste fatalidade".

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