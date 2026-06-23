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Jornalista russo que revelou alegado romance extraconjugal de Putin encontrado morto em casa

Grigory Nekhoroshev abandonou a Rússia há mais de 10 anos e estava a viver na Letónia.
Redação
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Grigory Nekhoroshev, jornalista russo conhecido por ter divulgado, em 2008, uma investigação sobre a alegada relação entre Vladimir Putin, e a ex-ginasta olímpica Alina Kabaeva, foi encontrado morto na sua casa, na Letónia aos 69 anos.

Nekhoroshev dirigia o jornal Moskovsky Korrespondent quando o meio publicou uma reportagem que apontava para uma suposta relação entre Putin e Kabaeva. Pouco depois da divulgação da notícia, o jornal encerrou atividade, um episódio que gerou forte atenção mediática dentro e fora da Rússia.

Na altura o presidente russo era casado com Lyudmila Putina, com quem foi esteve durante 30 anos e com quem tem duas filhas: Maria, de 35 anos, e Katerina, de 34.

Morte ocorreu na Letónia

O jornalista foi encontrado morto em Riga, capital da Letónia, onde vivia há 11 anos depois de fugir da Rússia. Segundo o jornal britânico Metro, as primeiras informações indicam que a morte poderá ter sido provocada por envenenamento após o consumo de cogumelos selvagens recolhidos pelo próprio, no quintal da sua casa.

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Os amigos revelam que Nekhoroshev vivia com pensamentos constante de que poderia ser alvo de tentativa de homicídio, devido à investigação que realizara.

Reportagem colocou-o sob pressão

A investigação publicada em 2008 sobre a vida privada de Vladimir Putin tornou Nekhoroshev uma figura conhecida fora da Rússia. Na altura, o Kremlin negou as alegações e a publicação acabou por desaparecer pouco tempo depois. O jornalista afirmou posteriormente ter sido alvo de pressões, interrogatórios e ameaças relacionados com o caso.

Ao longo dos anos, Nekhoroshev manteve uma posição crítica em relação ao regime russo. Em várias ocasiões, descreveu-se como um adversário político de Putin devido ao impacto que a reportagem teve na sua vida profissional e pessoal.

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Grigory Nekhoroshev
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Romance Extraconjugal
Investigação
Putin

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