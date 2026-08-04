John Galliano inspira a Met Gala 2027 após anos de polémica

O britânico de 65 anos é conhecido pelas suas criações teatrais, extravagantes e de alta-costura, tendo passado por grandes marcas como Christian Dior e Maison Margiela.

O tema para a noite mais aguardada da moda já foi revelado, ainda que faltem 272 dias para acontecer. Marcada para o dia 3 de maio - a habitual primeira segunda-feira desse mês - a Met Gala de 2027 terá como inspiração John Galliano, um dos maiores nomes da moda.

Quem é John Galliano?

O britânico de 65 anos é conhecido pelas suas criações teatrais, extravagantes e de alta-costura, tendo passado por grandes marcas como Christian Dior e Maison Margiela.

Será o protagonista da exposição de primavera do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art “John Galliano: Horizontes”.

“Não há ninguém mais merecedor de uma exposição desta magnitude do que John Galliano”, sublinha Anna Wintour, organizadora do evento.

“Cada coleção de Galliano começa como uma viagem entre elementos separados pelo tempo, pelo lugar ou pelo meio: retrato e postura, silhueta e narrativa, memória e matéria. 'Horizons' aborda a moda como uma forma de cartografia, mapeando não territórios, mas afinidades, tensões e transformações. A exposição mostra como as imagens se transformam em ideias, as ideias em matéria e a matéria em emoção", acrescenta Andrew Bolton, curador-chefe do Costume Institute.

Está é a terceira vez que o tema da Met Gala é direcionado para um estilista ainda vivo. A primeira aconteceu em 1983, com Yves Saint Laurent, e a segunda em 2017, com Rei Kawakubo.

As polémicas com Galliano

O estilista britânico foi afastado dos holofotes da moda em 2011, após a divulgação de vídeos onde fazia declarações racistas e antissemitas, além de “declarar o seu amor” por Hitler com celebrações ao Holocausto.

A polémica chegou a culminar em detenção e condenação por dois crimes de ódio. Foi multado pela justiça francesa.

Voltou à indústria em 2014, após assumir a direção criativa da Maison Margiela. Em março deste ano, a Zara anunciou uma parceria com o estilista britânico, cujo primeiro lançamento está previsto para setembro.

A Met Gala

Desde 1948 que a Met Gala surge como um jantar para angariar fundos para o Costume Intitute, um departamento do Metropolitan Museum of Art (Met) em Nova Iorque, que constitui a maior e mais abrangente coleção de moda do mundo.

Atualmente, é um evento mundialmente conhecido (e esperado), onde celebridades aproveitam para exibir as suas escolhas de moda num dress code que, ano após ano, promete surpreender.

Todos os anos, o tema da Met Gala é lançado uns meses antes do evento. Este ano, a edição girou em torno do tema "Costume Art", com o dress code específico de "Fashion is Art". No fundo, propôs-se às maiores celebridades para mostrarem que a moda é uma expressão artística.

Recorde os melhores e piores looks na fotogaleria acima.