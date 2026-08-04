Jogador do São Paulo detido após atropelamento mortal de idoso no Brasil

Nicolas Bosshardt, de 19 anos, foi detido após o acidente, mas saiu em liberdade condicional após o primeiro interrogatório judicial. O futebolista garante que seguia dentro do limite de velocidade e que não tinha ingerido bebidas alcoólicas.

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, jogador do São Paulo Futebol Clube, foi detido depois de atropelar mortalmente um homem de 84 anos, na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, no Brasil.

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, cerca das 21h53 locais, quando a vítima, identificada pelo ND Mais como Paulo Rodrigues, atravessava uma rua perto do Shopping Iguatemi Alphaville. A vítima ainda foi assistida pelos bombeiros e transportada para o hospital, mas acabou por morrer pouco depois devido à gravidade dos ferimentos.

O jogador terá prestado assitência à vítima, acompanhado os outros dois jogadores que tinham jantado com ele nessa noite.

Polícia investiga excesso de velocidade

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou que o BMW conduzido por Nicolas Bosshardt seguia em alta velocidade. Nos depoimentos prestados às autoridades, Bosshardt e os dois colegas que o acompanhavam – os também jogadores do São Paulo Ryan Francisco e Igor Felisberto – negaram que iam em excesso de velocidade, afirmando ainda que não tinham consumido bebidas alcoólicas e que circulavam a cerca de 50 quilómetros por hora.

Jogador saiu em liberdade condicional

Após ser detido em flagrante, Nicolas Bosshardt foi presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe foi concedida liberdade condicional.

Ainda assim, o tribunal determinou várias medidas de coação, entre as quais a suspensão da carta de condução, a obrigação de comparecer periodicamente perante a Justiça e a proibição de ausentar-se da área de residência durante mais de oito dias sem autorização judicial.

São Paulo manifesta solidariedade

Em comunicado, o São Paulo Futebol Clube lamentou o sucedido, expressou solidariedade à família da vítima e garantiu que continuará a acompanhar o caso através do seu departamento jurídico.

O clube sublinhou ainda que, segundo as informações recolhidas internamente, Nicolas Bosshardt não tinha ingerido bebidas alcoólicas e possuía a documentação necessária para conduzir.

A investigação prossegue para apurar as circunstâncias do acidente e determinar se existiu, ou não, excesso de velocidade antes do atropelamento.