Jeremy Clarkson revela batalha contra cancro da próstata nos últimos episódios da própria série

"Se tudo isto correr bem, vemo-nos na sexta temporada. E se não correr, não nos veremos. Cuidem-se, pessoal.", disse o apresentador britânico.

Jeremy Clarkson, conhecido mundialmente pelo seu trabalho à frente dos programas "Top Gear" e "The Grand Tour", revelou que foi diagnosticado com uma forma agressiva de cancro da próstata.

A informação foi divulgada pelo próprio nos episódios finais da quinta temporada de "Clarkson's Farm", um documentário, transmitido pela Prime Video, que acompanha a sua vida enquanto gestor de uma quinta.

O apresentador britânico, de 66 anos, partilhou o diagnóstico numa conversa com os seus colegas de trabalho, Kaleb Cooper e Charlie Ireland, e explica que descobriu a doença após realizar exames médicos e uma biópsia, descrevendo o cancro como "agressivo", embora detetado numa fase muito precoce.

“Se eu não tivesse feito exames e o problema não tivesse sido detectado precocemente, esta poderia muito bem ter sido a minha última colheita. Só porque foi detectado cedo é que tenho grandes hipóteses de continuar a colher nesta exploração durante muitos e muitos anos”, diz Clarkson, citado pelo The Guardian.

Diagnóstico surgiu após outros problemas de saúde

A revelação acontece depois de Clarkson ter enfrentado, nos últimos anos, vários problemas de saúde. Em 2024, o apresentador foi submetido a uma intervenção cardíaca depois de os médicos terem identificado graves obstruções nas artérias coronárias, uma situação que o próprio descreveu como potencialmente fatal.

Já durante as gravações da quinta temporada de "Clarkson's Farm", os exames realizados permitiram identificar a presença de cancro da próstata numa fase inicial.

Segundo Clarkson, os médicos removeram a parte afetada da próstata, oito meses após a cirurgia cardíaca, e mostraram-se otimistas quanto à evolução do tratamento. O apresentador admitiu que a deteção precoce poderá ter sido determinante para o prognóstico.

Episódios finais assumem tom mais emotivo

Antes da estreia dos últimos episódios da temporada, Clarkson já tinha avisado os fãs de que o desfecho seria particularmente emocional.

Ao longo dos episódios, o apresentador surge hospitalizado e fala abertamente sobre os receios relacionados com a doença e o tratamento. Num dos momentos mais marcantes, admite não saber o que o futuro lhe reserva, mas manifesta esperança de regressar para uma nova temporada da série.

"Se tudo isto correr bem, vemo-nos na sexta temporada. E se não correr, não nos veremos. Cuidem-se, pessoal”, afirma Clarkson numa das cenas finais.

Apelo aos rastreios

Além de partilhar a sua experiência pessoal, Clarkson aproveita o programa para alertar os homens para a importância dos exames de despiste do cancro da próstata.

O apresentador defende que o diagnóstico precoce foi essencial no seu caso e incentiva especialmente os homens com mais de 50 anos a procurarem aconselhamento médico e a realizarem rastreios regulares.

Uma das figuras mais populares da televisão britânica

Jeremy Clarkson tornou-se uma das personalidades mais conhecidas da televisão britânica graças ao sucesso de "Top Gear", programa que apresentou durante décadas ao lado de Richard Hammond e James May.

Após a saída da BBC, o trio lançou "The Grand Tour" na Prime Video. Nos últimos anos, Clarkson voltou a conquistar uma nova audiência com "Clarkson's Farm", série que acompanha os desafios da gestão da sua exploração agrícola nos Cotswolds, em Inglaterra.