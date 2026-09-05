Jason Arday, professor encontrado morto, leva Cambridge a abrir investigação independente

A morte do académico britânico aconteceu depois de uma intensa polémica em torno de alegações de plágio e de uma campanha de escrutínio nas redes sociais. Cambridge quer agora perceber se poderia ter feito mais na forma como lidou com o caso.

A Universidade de Cambridge anunciou uma investigação independente para analisar a forma como lidou com o caso de Jason Arday, professor de Sociologia da Educação encontrado morto aos 41 anos numa residência em Battersea, no sul de Londres.

A decisão surge depois de Arday ter deixado o cargo na sequência de acusações de plágio e de uma intensa campanha de escrutínio e críticas nas redes sociais e nos meios de comunicação.

“A revisão levantará questões difíceis e fará recomendações sobre o que poderíamos ter feito melhor”, afirmou a vice-reitora de Cambridge, Deborah Prentice, num vídeo divulgado pela universidade.

Investigação terá duas fases

A primeira fase da revisão vai durar três meses e será liderada por Nazer Afzal, antigo procurador-chefe da Coroa para o noroeste de Inglaterra e atual reitor da Universidade de Manchester.

O objetivo será analisar as medidas de proteção e os procedimentos existentes na universidade para situações semelhantes à de Arday.

A segunda fase, com uma duração prevista de seis meses, irá avaliar de forma mais abrangente os processos e práticas de Cambridge. Entre os temas a analisar estarão o recrutamento, a mentoria e o apoio a docentes seniores, assim como a resposta da universidade perante alegações de má conduta académica.

“Examinará o contexto mais amplo do período do professor Arday em Cambridge e abordará questões como o recrutamento, a mentoria e o apoio a docentes seniores, bem como a forma como respondemos a alegações de má conduta nas investigações”, explicou Prentice.

Um auditor externo e um painel de especialistas serão envolvidos nesta segunda etapa.

Cambridge compromete-se a divulgar publicamente um resumo das conclusões e das recomendações no final de cada fase.

“Embora nada possa desfazer a perda” de Arday, a investigação permitirá “compreender melhor o que aconteceu”, afirmou a vice-reitora.

Acusações de plágio e campanha nas redes sociais

Jason Arday tinha chegado a Cambridge em 2023, aos 37 anos, tornando-se o professor negro mais jovem da história da universidade.

A polémica começou depois de o académico Nathan Cofnas publicar no seu blogue acusações de que partes significativas da tese de doutoramento de Arday continham excertos de outros autores sem a devida atribuição, alegadamente identificados através de um software de deteção de plágio.

Arday e a família denunciaram aquilo que descreveram como uma intensa campanha de assédio mediático. O professor afirmou ainda que existiam “motivações raciais” por detrás das críticas e associou o escrutínio às suas posições sobre diversidade, equidade e inclusão no ensino superior.

Cofnas, que se identifica como “realista racial”, foi posteriormente expulso do Emmanuel College, de Cambridge, em julho de 2024, devido aos seus escritos, considerados incompatíveis com os valores de diversidade da instituição.

A investigação agora anunciada pretende determinar se Cambridge poderia ter atuado de forma diferente e que alterações deverão ser feitas para evitar falhas semelhantes no futuro.